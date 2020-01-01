Токеномика FRIC (FRIC) Откройте для себя ключевую информацию о FRIC (FRIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен FRIC (FRIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRIC (FRIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Общее предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Оборотное предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Исторический максимум: $ 0.04323 $ 0.04323 $ 0.04323 Исторический минимум: $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 Текущая цена: $ 0.00258 $ 0.00258 $ 0.00258 Узнайте больше о цене FRIC (FRIC)

Токеномика FRIC (FRIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRIC (FRIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRIC, изучите текущую цену FRIC!

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