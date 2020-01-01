Токеномика FOMO.FUND (FOMO) Откройте для себя ключевую информацию о FOMO.FUND (FOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FOMO.FUND (FOMO) FOMO — это первый ИИ-агент и многосетевой лаунчер токенов на SOL, с планами добавления других блокчейнов в будущем. Он сочетает модель запуска с кривой привязки и вирусные игры с аирдропами в стиле «кликер». Официальный сайт: https://fomo.fund Whitepaper: https://docs.fomo.fund/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo Купить FOMO сейчас!

Токеномика и анализ цен FOMO.FUND (FOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FOMO.FUND (FOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 99,99B $ 99,99B $ 99,99B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0010532 $ 0,0010532 $ 0,0010532 Исторический минимум: $ 0,000010031977848984 $ 0,000010031977848984 $ 0,000010031977848984 Текущая цена: $ 0,00001683 $ 0,00001683 $ 0,00001683 Узнайте больше о цене FOMO.FUND (FOMO)

Токеномика FOMO.FUND (FOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FOMO.FUND (FOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOMO, изучите текущую цену FOMO!

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