Токеномика EYWA (EYWA) Откройте для себя ключевую информацию о EYWA (EYWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EYWA (EYWA) EYWA — это унифицированный рынок кроссчейн ликвидности, который решает две главные проблемы DeFi-рынка: фрагментацию ликвидности и небезопасные кроссчейн коммуникации. CrossCurve — это кроссчейн торговый и доходный протокол EYWA, разработанный для решения проблемы фрагментации ликвидности. Используя глубокую ликвидность Curve, мы помогаем как B2B, так и розничным пользователям получать низкие проскальзывания при торговле одиночными активами и LP токенами Curve. Официальный сайт: https://eywa.fi/ Whitepaper: https://docs.crosscurve.fi Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Купить EYWA сейчас!

Токеномика и анализ цен EYWA (EYWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EYWA (EYWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 501,67K $ 501,67K $ 501,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 99,91M $ 99,91M $ 99,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,02M $ 5,02M $ 5,02M Исторический максимум: $ 0,225 $ 0,225 $ 0,225 Исторический минимум: $ 0,004499967638601649 $ 0,004499967638601649 $ 0,004499967638601649 Текущая цена: $ 0,005021 $ 0,005021 $ 0,005021 Узнайте больше о цене EYWA (EYWA)

Токеномика EYWA (EYWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EYWA (EYWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EYWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EYWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYWA, изучите текущую цену EYWA!

Как купить EYWA Заинтересованы в добавлении EYWA (EYWA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EYWA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить EYWA на MEXC прямо сейчас!

История цены EYWA (EYWA) Анализ истории цены EYWA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены EYWA прямо сейчас!

Прогноз цены EYWA Хотите узнать, куда может двигаться EYWA? Наша страница прогноза цены EYWA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EYWA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!