Токеномика EYWA (EYWA)

Токеномика EYWA (EYWA)

Откройте для себя ключевую информацию о EYWA (EYWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EYWA (EYWA)

EYWA — это унифицированный рынок кроссчейн ликвидности, который решает две главные проблемы DeFi-рынка: фрагментацию ликвидности и небезопасные кроссчейн коммуникации. CrossCurve — это кроссчейн торговый и доходный протокол EYWA, разработанный для решения проблемы фрагментации ликвидности. Используя глубокую ликвидность Curve, мы помогаем как B2B, так и розничным пользователям получать низкие проскальзывания при торговле одиночными активами и LP токенами Curve.

Официальный сайт:
https://eywa.fi/
Whitepaper:
https://docs.crosscurve.fi
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

Токеномика и анализ цен EYWA (EYWA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EYWA (EYWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 501,67K
$ 501,67K$ 501,67K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 99,91M
$ 99,91M$ 99,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,02M
$ 5,02M$ 5,02M
Исторический максимум:
$ 0,225
$ 0,225$ 0,225
Исторический минимум:
$ 0,004499967638601649
$ 0,004499967638601649$ 0,004499967638601649
Текущая цена:
$ 0,005021
$ 0,005021$ 0,005021

Токеномика EYWA (EYWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EYWA (EYWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EYWA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EYWA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYWA, изучите текущую цену EYWA!

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История цены EYWA (EYWA)

Анализ истории цены EYWA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.