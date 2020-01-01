Токеномика Devomon (EVO) Откройте для себя ключевую информацию о Devomon (EVO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Devomon (EVO) Devomon - это ведущий бренд, вдохновленный аниме, созданный с использованием технологии блокчейн, чтобы предложить геймерам возможность владеть своими внутриигровыми активами. Предлагая целостную интеграцию элементов web3, Devomon станет мостом между мирами web2 и web3. Официальный сайт: https://www.devomon.io Whitepaper: https://whitepaper.devomon.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Купить EVO сейчас!

Токеномика и анализ цен Devomon (EVO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Devomon (EVO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Исторический максимум: $ 0,027877 $ 0,027877 $ 0,027877 Исторический минимум: $ 0,000198530851172594 $ 0,000198530851172594 $ 0,000198530851172594 Текущая цена: $ 0,0002744 $ 0,0002744 $ 0,0002744 Узнайте больше о цене Devomon (EVO)

Токеномика Devomon (EVO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Devomon (EVO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVO, изучите текущую цену EVO!

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