Токеномика DOGINME (DOGINME) Откройте для себя ключевую информацию о DOGINME (DOGINME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGINME (DOGINME) Doginme - это представитель совместных усилий сообщества, направленных на то, чтобы принять и поддержать в них «собаку». Официальный сайт: https://dogin.meme Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Купить DOGINME сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGINME (DOGINME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGINME (DOGINME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,09M $ 33,09M $ 33,09M Общее предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Оборотное предложение: $ 67,62B $ 67,62B $ 67,62B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,76M $ 33,76M $ 33,76M Исторический максимум: $ 0,00172 $ 0,00172 $ 0,00172 Исторический минимум: $ 0,000069015862497908 $ 0,000069015862497908 $ 0,000069015862497908 Текущая цена: $ 0,0004893 $ 0,0004893 $ 0,0004893 Узнайте больше о цене DOGINME (DOGINME)

Токеномика DOGINME (DOGINME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGINME (DOGINME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGINME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGINME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGINME, изучите текущую цену DOGINME!

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