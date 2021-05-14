Токеномика DOGGY (DOGGY) Откройте для себя ключевую информацию о DOGGY (DOGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGGY (DOGGY) $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Официальный сайт: https://cryptodoggies.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Купить DOGGY сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGGY (DOGGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGGY (DOGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 333,99K $ 333,99K $ 333,99K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 2,25B $ 2,25B $ 2,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 742,00K $ 742,00K $ 742,00K Исторический максимум: $ 0,095 $ 0,095 $ 0,095 Исторический минимум: $ 0,000138093231463697 $ 0,000138093231463697 $ 0,000138093231463697 Текущая цена: $ 0,0001484 $ 0,0001484 $ 0,0001484 Узнайте больше о цене DOGGY (DOGGY)

Токеномика DOGGY (DOGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGGY (DOGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGGY, изучите текущую цену DOGGY!

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