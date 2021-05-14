Токеномика DOGGY (DOGGY)

Токеномика DOGGY (DOGGY)

Откройте для себя ключевую информацию о DOGGY (DOGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DOGGY (DOGGY)

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

Официальный сайт:
https://cryptodoggies.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6

Токеномика и анализ цен DOGGY (DOGGY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGGY (DOGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 333,99K
$ 333,99K$ 333,99K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 2,25B
$ 2,25B$ 2,25B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 742,00K
$ 742,00K$ 742,00K
Исторический максимум:
$ 0,095
$ 0,095$ 0,095
Исторический минимум:
$ 0,000138093231463697
$ 0,000138093231463697$ 0,000138093231463697
Текущая цена:
$ 0,0001484
$ 0,0001484$ 0,0001484

Токеномика DOGGY (DOGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOGGY (DOGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGGY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGGY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGGY, изучите текущую цену DOGGY!

Как купить DOGGY

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История цены DOGGY (DOGGY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.