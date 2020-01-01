Токеномика DINO (DINO) Откройте для себя ключевую информацию о DINO (DINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DINO (DINO) Добро пожаловать в CODING DINO! $DINO – это первый мемкоин, построенный на протоколе ERC50. Никаких админов, без манипуляций, без мошенничества. Совместимость с ERC-20, открытый исходный код, честный минтинг. Официальный сайт: https://erc50.org/ Whitepaper: https://dinobase.gitbook.io/dino-erc50 Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x85E90a5430AF45776548ADB82eE4cD9E33B08077 Купить DINO сейчас!

Токеномика и анализ цен DINO (DINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DINO (DINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,89M $ 21,89M $ 21,89M Исторический максимум: $ 0,0069644 $ 0,0069644 $ 0,0069644 Исторический минимум: $ 0,000032333398747547 $ 0,000032333398747547 $ 0,000032333398747547 Текущая цена: $ 0,0010943 $ 0,0010943 $ 0,0010943 Узнайте больше о цене DINO (DINO)

Токеномика DINO (DINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DINO (DINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DINO, изучите текущую цену DINO!

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