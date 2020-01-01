Токеномика KlayDice (DICE)

Токеномика KlayDice (DICE)

Откройте для себя ключевую информацию о KlayDice (DICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KlayDice (DICE)

KLAYDICE — это не просто проект P2E Game. KLAYDICE — это проект, который объединяет различные виртуальные миры, такие как игры, социальные сети и метавселенную, с помощью одного NFT.

Официальный сайт:
https://klaydice.io/
Whitepaper:
https://docs.klaydice.io/
Обозреватель блоков:
https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer

Токеномика и анализ цен KlayDice (DICE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KlayDice (DICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 432,17M
$ 432,17M$ 432,17M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,51M
$ 3,51M$ 3,51M
Исторический максимум:
$ 0,195
$ 0,195$ 0,195
Исторический минимум:
$ 0,00248291172121693
$ 0,00248291172121693$ 0,00248291172121693
Текущая цена:
$ 0,003509
$ 0,003509$ 0,003509

Токеномика KlayDice (DICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KlayDice (DICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DICE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DICE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DICE, изучите текущую цену DICE!

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История цены KlayDice (DICE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.