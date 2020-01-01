Токеномика KlayDice (DICE) Откройте для себя ключевую информацию о KlayDice (DICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KlayDice (DICE) KLAYDICE — это не просто проект P2E Game. KLAYDICE — это проект, который объединяет различные виртуальные миры, такие как игры, социальные сети и метавселенную, с помощью одного NFT. Официальный сайт: https://klaydice.io/ Whitepaper: https://docs.klaydice.io/ Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer Купить DICE сейчас!

Токеномика и анализ цен KlayDice (DICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KlayDice (DICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 432,17M $ 432,17M $ 432,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Исторический максимум: $ 0,195 $ 0,195 $ 0,195 Исторический минимум: $ 0,00248291172121693 $ 0,00248291172121693 $ 0,00248291172121693 Текущая цена: $ 0,003509 $ 0,003509 $ 0,003509 Узнайте больше о цене KlayDice (DICE)

Токеномика KlayDice (DICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KlayDice (DICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DICE, изучите текущую цену DICE!

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