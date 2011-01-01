Токеномика DevvE (DEVVE)

Токеномика DevvE (DEVVE)

Откройте для себя ключевую информацию о DevvE (DEVVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DevvE (DEVVE)

DevvE — это токен первого уровня на блокчейне DevvX. С энергией, составляющей 1/3 миллиардную долю от Bitcoin, стоимостью 1/10 миллиона от Ethereum и бесконечным TPS, DevvE служит посредником и механизмом ликвидности для активов на devv.exchange. Пользователи вносят DevvE в революционную систему ликвидности, чтобы зарабатывать вознаграждения от создания рынка, комиссий за обмен и мгновенных платежей. Сделки маршрутизируются через DevvE как основной общий цифровой актив, устраняя проблему фрагментации ликвидности. DevvExchange полностью соответствует нормативным требованиям и не является кастодиальным, с использованием комплектов условных транзакций для математически мгновенных расчетов, конфиденциальности, защиты от мошенничества и потерь, что делает его самой безопасной платформой для хранения и обмена цифровыми активами.

Официальный сайт:
https://www.devve.io/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09

Токеномика и анализ цен DevvE (DEVVE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DevvE (DEVVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,34M
$ 49,34M$ 49,34M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 91,53M
$ 91,53M$ 91,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 161,70M
$ 161,70M$ 161,70M
Исторический максимум:
$ 2,48
$ 2,48$ 2,48
Исторический минимум:
$ 0,1363905146686964
$ 0,1363905146686964$ 0,1363905146686964
Текущая цена:
$ 0,539
$ 0,539$ 0,539

Токеномика DevvE (DEVVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DevvE (DEVVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEVVE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEVVE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEVVE, изучите текущую цену DEVVE!

Как купить DEVVE

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История цены DevvE (DEVVE)

Анализ истории цены DEVVE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.