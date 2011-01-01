Токеномика DevvE (DEVVE) Откройте для себя ключевую информацию о DevvE (DEVVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DevvE (DEVVE) DevvE — это токен первого уровня на блокчейне DevvX. С энергией, составляющей 1/3 миллиардную долю от Bitcoin, стоимостью 1/10 миллиона от Ethereum и бесконечным TPS, DevvE служит посредником и механизмом ликвидности для активов на devv.exchange. Пользователи вносят DevvE в революционную систему ликвидности, чтобы зарабатывать вознаграждения от создания рынка, комиссий за обмен и мгновенных платежей. Сделки маршрутизируются через DevvE как основной общий цифровой актив, устраняя проблему фрагментации ликвидности. DevvExchange полностью соответствует нормативным требованиям и не является кастодиальным, с использованием комплектов условных транзакций для математически мгновенных расчетов, конфиденциальности, защиты от мошенничества и потерь, что делает его самой безопасной платформой для хранения и обмена цифровыми активами. Официальный сайт: https://www.devve.io/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Купить DEVVE сейчас!

Токеномика и анализ цен DevvE (DEVVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DevvE (DEVVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,34M $ 49,34M $ 49,34M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 91,53M $ 91,53M $ 91,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 161,70M $ 161,70M $ 161,70M Исторический максимум: $ 2,48 $ 2,48 $ 2,48 Исторический минимум: $ 0,1363905146686964 $ 0,1363905146686964 $ 0,1363905146686964 Текущая цена: $ 0,539 $ 0,539 $ 0,539 Узнайте больше о цене DevvE (DEVVE)

Токеномика DevvE (DEVVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DevvE (DEVVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEVVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEVVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEVVE, изучите текущую цену DEVVE!

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