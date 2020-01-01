Токеномика DeChat (DECHAT) Откройте для себя ключевую информацию о DeChat (DECHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeChat (DECHAT) Dechat - это открытый, безопасный протокол связи web3, который обеспечивает децентрализованное взаимодействие пользователей. Позвольте вашим пользователям общаться, открывать и совершать сделки с цифровыми активами без проблем внутри и снаружи ваших приложений. Официальный сайт: https://www.dechat.io/ Whitepaper: https://dechat.gitbook.io/dechat/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd69ee2e508363fed57f89917d5ca03e715ee5519 Купить DECHAT сейчас!

Токеномика и анализ цен DeChat (DECHAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeChat (DECHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,82K $ 31,82K $ 31,82K Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 4,90M $ 4,90M $ 4,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 162,50K $ 162,50K $ 162,50K Исторический максимум: $ 9,87 $ 9,87 $ 9,87 Исторический минимум: $ 0,004102628458080754 $ 0,004102628458080754 $ 0,004102628458080754 Текущая цена: $ 0,0065 $ 0,0065 $ 0,0065 Узнайте больше о цене DeChat (DECHAT)

Токеномика DeChat (DECHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeChat (DECHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DECHAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DECHAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECHAT, изучите текущую цену DECHAT!

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