Токеномика DeChat (DECHAT)

Токеномика DeChat (DECHAT)

Откройте для себя ключевую информацию о DeChat (DECHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeChat (DECHAT)

Dechat - это открытый, безопасный протокол связи web3, который обеспечивает децентрализованное взаимодействие пользователей. Позвольте вашим пользователям общаться, открывать и совершать сделки с цифровыми активами без проблем внутри и снаружи ваших приложений.

Официальный сайт:
https://www.dechat.io/
Whitepaper:
https://dechat.gitbook.io/dechat/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd69ee2e508363fed57f89917d5ca03e715ee5519

Токеномика и анализ цен DeChat (DECHAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeChat (DECHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,82K
$ 31,82K$ 31,82K
Общее предложение:
$ 25,00M
$ 25,00M$ 25,00M
Оборотное предложение:
$ 4,90M
$ 4,90M$ 4,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 162,50K
$ 162,50K$ 162,50K
Исторический максимум:
$ 9,87
$ 9,87$ 9,87
Исторический минимум:
$ 0,004102628458080754
$ 0,004102628458080754$ 0,004102628458080754
Текущая цена:
$ 0,0065
$ 0,0065$ 0,0065

Токеномика DeChat (DECHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeChat (DECHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DECHAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DECHAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECHAT, изучите текущую цену DECHAT!

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История цены DeChat (DECHAT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.