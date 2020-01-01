Токеномика Cookie DAO (COOKIE)
Информация о Cookie DAO (COOKIE)
Cookie DAO – это крупнейший индекс агентов ИИ и уровень данных для ИИ и людей. Он создал первый в криптовалюте индекс агентов ИИ, cookie.fun, предоставляя инвесторам и трейдерам обзор рынка агентов ИИ на высшем уровне. Он избавляет от необходимости «слепо» инвестировать в сотни новых ИИ-агентов, предоставляя данные, которые позволяют осуществлять обоснованные и целевые инвестиции. Аналитика в реальном времени упрощает принятие решений и делает их более безопасными для трейдеров, позволяя им выбирать наиболее перспективных агентов для инвестиций или замечать изменения на рынке и настроения в режиме реального времени. На основе данных в 7 ТБ, поступающих в режиме реального времени, Cookie DAO создает основную инфраструктуру для реальности, управляемой агентами ИИ. Cookie DAO – первый проект на рынке, который агрегирует и индексирует данные всех агентов ИИ в режиме реального времени, представляя их в удобных для человека и ИИ форматах – индексовые панели и API агентов. Cookie DAO работает на токене $COOKIE, который гарантирует, что он продолжит собирать и индексировать растущий объем данных об агентах ИИ. Это токен, который предоставляет доступ к разделам индекса cookie.fun, закрытым для токенов, и необходим агентам, подключающимся к API Cookie DAO.
Токеномика и анализ цен Cookie DAO (COOKIE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cookie DAO (COOKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Cookie DAO (COOKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Cookie DAO (COOKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов COOKIE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов COOKIE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOKIE, изучите текущую цену COOKIE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 COOKIE = 0,17172 USD