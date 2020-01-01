Токеномика Cookie DAO (COOKIE)

Токеномика Cookie DAO (COOKIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Cookie DAO (COOKIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO – это крупнейший индекс агентов ИИ и уровень данных для ИИ и людей. Он создал первый в криптовалюте индекс агентов ИИ, cookie.fun, предоставляя инвесторам и трейдерам обзор рынка агентов ИИ на высшем уровне. Он избавляет от необходимости «слепо» инвестировать в сотни новых ИИ-агентов, предоставляя данные, которые позволяют осуществлять обоснованные и целевые инвестиции. Аналитика в реальном времени упрощает принятие решений и делает их более безопасными для трейдеров, позволяя им выбирать наиболее перспективных агентов для инвестиций или замечать изменения на рынке и настроения в режиме реального времени. На основе данных в 7 ТБ, поступающих в режиме реального времени, Cookie DAO создает основную инфраструктуру для реальности, управляемой агентами ИИ. Cookie DAO – первый проект на рынке, который агрегирует и индексирует данные всех агентов ИИ в режиме реального времени, представляя их в удобных для человека и ИИ форматах – индексовые панели и API агентов. Cookie DAO работает на токене $COOKIE, который гарантирует, что он продолжит собирать и индексировать растущий объем данных об агентах ИИ. Это токен, который предоставляет доступ к разделам индекса cookie.fun, закрытым для токенов, и необходим агентам, подключающимся к API Cookie DAO.

Официальный сайт:
https://www.cookie.fun/
Whitepaper:
https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F

Токеномика и анализ цен Cookie DAO (COOKIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cookie DAO (COOKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 94,04M
$ 94,04M$ 94,04M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 547,63M
$ 547,63M$ 547,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 171,72M
$ 171,72M$ 171,72M
Исторический максимум:
$ 0,82504
$ 0,82504$ 0,82504
Исторический минимум:
$ 0,02001704075014387
$ 0,02001704075014387$ 0,02001704075014387
Текущая цена:
$ 0,17172
$ 0,17172$ 0,17172

Токеномика Cookie DAO (COOKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cookie DAO (COOKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COOKIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COOKIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COOKIE, изучите текущую цену COOKIE!

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История цены Cookie DAO (COOKIE)

Анализ истории цены COOKIE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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