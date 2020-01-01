Информация о Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO – это крупнейший индекс агентов ИИ и уровень данных для ИИ и людей. Он создал первый в криптовалюте индекс агентов ИИ, cookie.fun, предоставляя инвесторам и трейдерам обзор рынка агентов ИИ на высшем уровне. Он избавляет от необходимости «слепо» инвестировать в сотни новых ИИ-агентов, предоставляя данные, которые позволяют осуществлять обоснованные и целевые инвестиции. Аналитика в реальном времени упрощает принятие решений и делает их более безопасными для трейдеров, позволяя им выбирать наиболее перспективных агентов для инвестиций или замечать изменения на рынке и настроения в режиме реального времени. На основе данных в 7 ТБ, поступающих в режиме реального времени, Cookie DAO создает основную инфраструктуру для реальности, управляемой агентами ИИ. Cookie DAO – первый проект на рынке, который агрегирует и индексирует данные всех агентов ИИ в режиме реального времени, представляя их в удобных для человека и ИИ форматах – индексовые панели и API агентов. Cookie DAO работает на токене $COOKIE, который гарантирует, что он продолжит собирать и индексировать растущий объем данных об агентах ИИ. Это токен, который предоставляет доступ к разделам индекса cookie.fun, закрытым для токенов, и необходим агентам, подключающимся к API Cookie DAO.