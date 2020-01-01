Токеномика CaptainBNB (CAPTAINBNB) Откройте для себя ключевую информацию о CaptainBNB (CAPTAINBNB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CaptainBNB (CAPTAINBNB) Captain BNB – культовая фигура в BNB Chain, символизирующая единство и силу сообщества. Он олицетворяет подъем экосистемы BNB Chain и стремится содействовать принятию и развитию технологии блокчейн. Миссия Captain BNB как проекта, управляемого сообществом, заключается в том, чтобы раскрыть потенциал BNB Chain и стать лидером в криптовалютном пространстве. Его существование – это не просто мем, но и дух, вдохновляющий держателей на совместную работу во имя будущего BNB Chain. Официальный сайт: https://captainbnb.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Купить CAPTAINBNB сейчас!

Токеномика и анализ цен CaptainBNB (CAPTAINBNB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CaptainBNB (CAPTAINBNB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,068 $ 0,068 $ 0,068 Исторический минимум: $ 0,000269205929163152 $ 0,000269205929163152 $ 0,000269205929163152 Текущая цена: $ 0,006137 $ 0,006137 $ 0,006137 Узнайте больше о цене CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Токеномика CaptainBNB (CAPTAINBNB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CaptainBNB (CAPTAINBNB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAPTAINBNB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAPTAINBNB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAPTAINBNB, изучите текущую цену CAPTAINBNB!

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