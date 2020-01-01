Токеномика The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Токеномика The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin считается мем-версией Bitcoin.

Официальный сайт:
https://thenextbitcoin.fun
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump

Токеномика и анализ цен The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,64M
$ 3,64M$ 3,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 999,15M
$ 999,15M$ 999,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,65M
$ 3,65M$ 3,65M
Исторический максимум:
$ 0,0316
$ 0,0316$ 0,0316
Исторический минимум:
$ 0,000158876657625469
$ 0,000158876657625469$ 0,000158876657625469
Текущая цена:
$ 0,003647
$ 0,003647$ 0,003647

Токеномика The Next Bitcoin (BUTTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Next Bitcoin (BUTTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUTTCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUTTCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUTTCOIN, изучите текущую цену BUTTCOIN!

Как купить BUTTCOIN

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История цены The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

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Прогноз цены BUTTCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.