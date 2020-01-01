Токеномика The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Buttcoin считается мем-версией Bitcoin. Официальный сайт: https://thenextbitcoin.fun Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump Купить BUTTCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен The Next Bitcoin (BUTTCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Next Bitcoin (BUTTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,64M $ 3,64M $ 3,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M Исторический максимум: $ 0,0316 $ 0,0316 $ 0,0316 Исторический минимум: $ 0,000158876657625469 $ 0,000158876657625469 $ 0,000158876657625469 Текущая цена: $ 0,003647 $ 0,003647 $ 0,003647 Узнайте больше о цене The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Токеномика The Next Bitcoin (BUTTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Next Bitcoin (BUTTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUTTCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUTTCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUTTCOIN, изучите текущую цену BUTTCOIN!

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