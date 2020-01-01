Токеномика Bubb (BUBB)

Токеномика Bubb (BUBB)

Откройте для себя ключевую информацию о Bubb (BUBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bubb (BUBB)

$BUBB – это художественный мемкоин на тему лягушки в сети BSC, демонстрирующий свой уникальный характер с помощью нарисованных вручную рисунков.

Официальный сайт:
https://www.bubbnb.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B

Токеномика и анализ цен Bubb (BUBB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bubb (BUBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Исторический максимум:
$ 0.042679
$ 0.042679$ 0.042679
Исторический минимум:
$ 0.000175048316618067
$ 0.000175048316618067$ 0.000175048316618067
Текущая цена:
$ 0.001673
$ 0.001673$ 0.001673

Токеномика Bubb (BUBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bubb (BUBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUBB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUBB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBB, изучите текущую цену BUBB!

Как купить BUBB

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История цены Bubb (BUBB)

Анализ истории цены BUBB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BUBB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.