Токеномика Bubb (BUBB) Откройте для себя ключевую информацию о Bubb (BUBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bubb (BUBB) $BUBB – это художественный мемкоин на тему лягушки в сети BSC, демонстрирующий свой уникальный характер с помощью нарисованных вручную рисунков. Официальный сайт: https://www.bubbnb.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Купить BUBB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bubb (BUBB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bubb (BUBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Исторический максимум: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 Исторический минимум: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Текущая цена: $ 0.001673 $ 0.001673 $ 0.001673 Узнайте больше о цене Bubb (BUBB)

Токеномика Bubb (BUBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bubb (BUBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUBB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUBB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBB, изучите текущую цену BUBB!

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