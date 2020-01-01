Токеномика BSCS (BSCS) Откройте для себя ключевую информацию о BSCS (BSCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BSCS (BSCS) BSCS - полностью децентрализованный протокол для запуска новых идей. Инкубационный центр "все в одном" с полнофункциональной платформой Defi для всех основных блокчейн-сетей. Мы предоставляем эксклюзивные услуги, включая Launchpad, доходное фермерство, инструменты, аукцион NFT, маркетплейсы и DEX агрегатор. Официальный сайт: https://www.bscs.finance/ Whitepaper: https://docs.bscs.finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Купить BSCS сейчас!

Токеномика и анализ цен BSCS (BSCS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSCS (BSCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 629,34K $ 629,34K $ 629,34K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 260,06M $ 260,06M $ 260,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,5435 $ 0,5435 $ 0,5435 Исторический минимум: $ 0,001852045416657116 $ 0,001852045416657116 $ 0,001852045416657116 Текущая цена: $ 0,00242 $ 0,00242 $ 0,00242 Узнайте больше о цене BSCS (BSCS)

Токеномика BSCS (BSCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BSCS (BSCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSCS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSCS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSCS, изучите текущую цену BSCS!

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