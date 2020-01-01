Токеномика BSCS (BSCS)

Токеномика BSCS (BSCS)

Откройте для себя ключевую информацию о BSCS (BSCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BSCS (BSCS)

BSCS - полностью децентрализованный протокол для запуска новых идей. Инкубационный центр "все в одном" с полнофункциональной платформой Defi для всех основных блокчейн-сетей. Мы предоставляем эксклюзивные услуги, включая Launchpad, доходное фермерство, инструменты, аукцион NFT, маркетплейсы и DEX агрегатор.

Официальный сайт:
https://www.bscs.finance/
Whitepaper:
https://docs.bscs.finance/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d

Токеномика и анализ цен BSCS (BSCS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSCS (BSCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 629,34K
$ 629,34K$ 629,34K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 260,06M
$ 260,06M$ 260,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M
Исторический максимум:
$ 0,5435
$ 0,5435$ 0,5435
Исторический минимум:
$ 0,001852045416657116
$ 0,001852045416657116$ 0,001852045416657116
Текущая цена:
$ 0,00242
$ 0,00242$ 0,00242

Токеномика BSCS (BSCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BSCS (BSCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSCS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSCS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSCS, изучите текущую цену BSCS!

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История цены BSCS (BSCS)

Анализ истории цены BSCS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.