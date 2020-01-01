Токеномика Botify (BOTIFY) Откройте для себя ключевую информацию о Botify (BOTIFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Botify (BOTIFY) Botify.cloud революционизирует способы создания, развертывания и монетизации автоматизации. Позиционируемый как «Shopify ИИ», Botify.cloud позволяет пользователям создавать ИИ-агентов без кода для решения любых задач – будь то управление социальными сетями, торговля или реальные IoT-приложения. Используя технологию блокчейн, держатели $BOTIFY получают пожизненную долю дохода от деятельности платформы, создавая устойчивую и выгодную экосистему. Официальный сайт: https://botify.cloud/ Whitepaper: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Купить BOTIFY сейчас!

Токеномика и анализ цен Botify (BOTIFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Botify (BOTIFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,84M $ 16,84M $ 16,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06 $ 0,06 $ 0,06 Исторический минимум: $ 0,002575299097120041 $ 0,002575299097120041 $ 0,002575299097120041 Текущая цена: $ 0,016838 $ 0,016838 $ 0,016838 Узнайте больше о цене Botify (BOTIFY)

Токеномика Botify (BOTIFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Botify (BOTIFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOTIFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOTIFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTIFY, изучите текущую цену BOTIFY!

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