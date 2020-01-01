Токеномика Botify (BOTIFY)

Токеномика Botify (BOTIFY)

Откройте для себя ключевую информацию о Botify (BOTIFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Botify (BOTIFY)

Botify.cloud революционизирует способы создания, развертывания и монетизации автоматизации. Позиционируемый как «Shopify ИИ», Botify.cloud позволяет пользователям создавать ИИ-агентов без кода для решения любых задач – будь то управление социальными сетями, торговля или реальные IoT-приложения. Используя технологию блокчейн, держатели $BOTIFY получают пожизненную долю дохода от деятельности платформы, создавая устойчивую и выгодную экосистему.

Официальный сайт:
https://botify.cloud/
Whitepaper:
https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb

Токеномика и анализ цен Botify (BOTIFY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Botify (BOTIFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,84M
$ 16,84M$ 16,84M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,06
$ 0,06$ 0,06
Исторический минимум:
$ 0,002575299097120041
$ 0,002575299097120041$ 0,002575299097120041
Текущая цена:
$ 0,016838
$ 0,016838$ 0,016838

Токеномика Botify (BOTIFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Botify (BOTIFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOTIFY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOTIFY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOTIFY, изучите текущую цену BOTIFY!

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История цены Botify (BOTIFY)

Анализ истории цены BOTIFY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.