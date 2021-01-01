Токеномика BarnBridge (BOND)

Токеномика BarnBridge (BOND)

Откройте для себя ключевую информацию о BarnBridge (BOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BarnBridge (BOND)

BarnBridge — это протокол деривативов для хеджирования чувствительности доходности и рыночной цены. Он планирует создать первый протокол кросс-платформенных производных, учитывающий любые колебания. Для начала мы сосредоточимся на чувствительности доходности и рыночной цене. BOND — это токен ERC-20. Он будет использоваться для участия в системе и в качестве токена управления при запуске модуля управления.

Официальный сайт:
https://barnbridge.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

Токеномика и анализ цен BarnBridge (BOND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BarnBridge (BOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 7,91M
$ 7,91M$ 7,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Исторический максимум:
$ 93
$ 93$ 93
Исторический минимум:
$ 0,1428232609450551
$ 0,1428232609450551$ 0,1428232609450551
Текущая цена:
$ 0,1551
$ 0,1551$ 0,1551

Токеномика BarnBridge (BOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BarnBridge (BOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOND, изучите текущую цену BOND!

Как купить BOND

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История цены BarnBridge (BOND)

Анализ истории цены BOND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BOND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.