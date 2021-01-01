Токеномика BarnBridge (BOND) Откройте для себя ключевую информацию о BarnBridge (BOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BarnBridge (BOND) BarnBridge — это протокол деривативов для хеджирования чувствительности доходности и рыночной цены. Он планирует создать первый протокол кросс-платформенных производных, учитывающий любые колебания. Для начала мы сосредоточимся на чувствительности доходности и рыночной цене. BOND — это токен ERC-20. Он будет использоваться для участия в системе и в качестве токена управления при запуске модуля управления. Официальный сайт: https://barnbridge.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Купить BOND сейчас!

Токеномика и анализ цен BarnBridge (BOND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BarnBridge (BOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,91M $ 7,91M $ 7,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Исторический максимум: $ 93 $ 93 $ 93 Исторический минимум: $ 0,1428232609450551 $ 0,1428232609450551 $ 0,1428232609450551 Текущая цена: $ 0,1551 $ 0,1551 $ 0,1551 Узнайте больше о цене BarnBridge (BOND)

Токеномика BarnBridge (BOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BarnBridge (BOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOND, изучите текущую цену BOND!

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