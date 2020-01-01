Токеномика Bombie (BOMB) Откройте для себя ключевую информацию о Bombie (BOMB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bombie (BOMB) Bombie – самая высокооплачиваемая мини-игра в экосистемах Telegram & TON и LINE & Kaia, в режиме «Стреляйте и зарабатывайте», где игроки сражаются с зомби, чтобы заработать токены $BOMB. Это первая двухплатформенная игра на Telegram и LINE с моделью честного запуска токеномики. Официальный сайт: https://bombie.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1y-g4E9M2Wg58sMZz8sZ2LO1blnT_X23O4vcUpoz8e6g/edit?pli=1&tab=t.0#heading=h.589lp2y3o01t Обозреватель блоков: https://www.kaiascan.io/address/0x0ba2ba407e80bcb8a314649d9bc12efeecc81519?tabId=txList&page=1 Купить BOMB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bombie (BOMB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bombie (BOMB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00489 $ 0,00489 $ 0,00489 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0009539 $ 0,0009539 $ 0,0009539 Узнайте больше о цене Bombie (BOMB)

Токеномика Bombie (BOMB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bombie (BOMB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOMB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOMB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMB, изучите текущую цену BOMB!

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