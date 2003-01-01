Токеномика Blum (BLUM)
Информация о Blum (BLUM)
Blum строит мультичейн-экосистему инструментов для ончейн-торговли, включая лаунчпад с функциями стриминга и ИИ-агентами, торговый терминал с интегрированным ботом, бессрочные контракты и арену на базе ИИ для торговых стратегий. Всего за год с момента своего основания Blum прошел путь от участника программы Binance MVB до запуска лаунчпада, ориентированного на мемкоины, где было создано более 240 000 токенов и более 400 000 трейдеров приняло участие. Мы также запустили собственный торговый бот, еще больше расширяя экосистему.
Токеномика и анализ цен Blum (BLUM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blum (BLUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Blum (BLUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Blum (BLUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BLUM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BLUM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUM, изучите текущую цену BLUM!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 BLUM = 0,10413 USD