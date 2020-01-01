Токеномика BLEND (BLEND)

Токеномика BLEND (BLEND)

Откройте для себя ключевую информацию о BLEND (BLEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BLEND (BLEND)

Blend — это децентрализованный некостодиальный протокол кредитования для Bitcoin, который был запущен на платформах Educhain, Arbitrum и Base. Blend позволяет пользователям участвовать как в роли поставщиков ликвидности, так и заемщиков. Поставщики предоставляют ликвидность для получения пассивного дохода, в то время как заемщики могут брать кредиты как в избыточно обеспеченной (долгосрочной), так и в недостаточно обеспеченной (краткосрочной, на один блок) формах.

Официальный сайт:
https://www.blend.fan/
Whitepaper:
https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin
Обозреватель блоков:
https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d

Токеномика и анализ цен BLEND (BLEND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLEND (BLEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,095
$ 0,095$ 0,095
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00064
$ 0,00064$ 0,00064

Токеномика BLEND (BLEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BLEND (BLEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLEND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLEND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLEND, изучите текущую цену BLEND!

Как купить BLEND

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История цены BLEND (BLEND)

Анализ истории цены BLEND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.