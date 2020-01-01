Токеномика Blast (BLAST) Откройте для себя ключевую информацию о Blast (BLAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blast (BLAST) Blast — это единственный на рынке L2-блокчейн на основе Ethereum, предлагающий нативную доходность для ETH и стэйблкоинов. Официальный сайт: https://blast.io/en Whitepaper: https://docs.blast.io/about-blast Обозреватель блоков: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Купить BLAST сейчас!

Токеномика и анализ цен Blast (BLAST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blast (BLAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,41M $ 81,41M $ 81,41M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 40,89B $ 40,89B $ 40,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,10M $ 199,10M $ 199,10M Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0,001921046437858929 $ 0,001921046437858929 $ 0,001921046437858929 Текущая цена: $ 0,001991 $ 0,001991 $ 0,001991 Узнайте больше о цене Blast (BLAST)

Токеномика Blast (BLAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blast (BLAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLAST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLAST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLAST, изучите текущую цену BLAST!

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