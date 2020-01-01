Токеномика Blast (BLAST)

Токеномика Blast (BLAST)

Откройте для себя ключевую информацию о Blast (BLAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Blast (BLAST)

Blast — это единственный на рынке L2-блокчейн на основе Ethereum, предлагающий нативную доходность для ETH и стэйблкоинов.

Официальный сайт:
https://blast.io/en
Whitepaper:
https://docs.blast.io/about-blast
Обозреватель блоков:
https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad

Токеномика и анализ цен Blast (BLAST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blast (BLAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,41M
$ 81,41M$ 81,41M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 40,89B
$ 40,89B$ 40,89B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 199,10M
$ 199,10M$ 199,10M
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
$ 0,001921046437858929
$ 0,001921046437858929$ 0,001921046437858929
Текущая цена:
$ 0,001991
$ 0,001991$ 0,001991

Токеномика Blast (BLAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blast (BLAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLAST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLAST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLAST, изучите текущую цену BLAST!

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История цены Blast (BLAST)

Анализ истории цены BLAST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.