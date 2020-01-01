Токеномика Bitcat (BITCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcat (BITCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcat (BITCAT) Просто милый кот, который любит BTC. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4j9bDg7iWNah1Qa61rrqwWZMtEdqV3fV56SzyhfNpump Купить BITCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcat (BITCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcat (BITCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,095 $ 0,095 $ 0,095 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0003534 $ 0,0003534 $ 0,0003534 Узнайте больше о цене Bitcat (BITCAT)

Токеномика Bitcat (BITCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcat (BITCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITCAT, изучите текущую цену BITCAT!

Как купить BITCAT Заинтересованы в добавлении Bitcat (BITCAT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BITCAT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BITCAT на MEXC прямо сейчас!

История цены Bitcat (BITCAT) Анализ истории цены BITCAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BITCAT прямо сейчас!

Прогноз цены BITCAT Хотите узнать, куда может двигаться BITCAT? Наша страница прогноза цены BITCAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BITCAT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!