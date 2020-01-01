Токеномика BadgerDAO (BADGER) Откройте для себя ключевую информацию о BadgerDAO (BADGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BadgerDAO (BADGER) Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Официальный сайт: https://app.badger.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Купить BADGER сейчас!

Токеномика и анализ цен BadgerDAO (BADGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BadgerDAO (BADGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,13M $ 20,13M $ 20,13M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 20,39M $ 20,39M $ 20,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,74M $ 20,74M $ 20,74M Исторический максимум: $ 89,83 $ 89,83 $ 89,83 Исторический минимум: $ 0,7534487788836807 $ 0,7534487788836807 $ 0,7534487788836807 Текущая цена: $ 0,9874 $ 0,9874 $ 0,9874 Узнайте больше о цене BadgerDAO (BADGER)

Токеномика BadgerDAO (BADGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BadgerDAO (BADGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BADGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BADGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BADGER, изучите текущую цену BADGER!

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