Токеномика Artfi (ARTFI)
Информация о Artfi (ARTFI)
Artfi – это компания, специализирующаяся на арт-технологиях и стремящаяся демократизировать рынок произведений изобразительного искусства объемом 1,7 триллиона долларов. Используя возможности NFT и технологии блокчейн, Artfi позволяет коллекционерам владеть долей в ценных произведениях искусства. Artfi – это Web3-решение для коллекционирования произведений изобразительного искусства. Компания разделяет известные произведения искусства на множество NFT, которые продаются общественности. Коллекционеры, владеющие NFT Artfi, получают доступ к эксклюзивному рынку произведений изобразительного искусства и диверсифицируют свои портфели – и все это благодаря скорости, безопасности и комфорту блокчейна. Токенизация активов реального мира станет определяющим трендом следующего десятилетия, и Artfi находится в авангарде этого процесса. Artfi фракционирует физические произведения искусства, чтобы ими могли коллективно владеть держатели токенов по всему миру.
Токеномика и анализ цен Artfi (ARTFI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artfi (ARTFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Artfi (ARTFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Artfi (ARTFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ARTFI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ARTFI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTFI, изучите текущую цену ARTFI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ARTFI = 0,00372 USD