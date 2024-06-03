Токеномика Artfi (ARTFI)

Токеномика Artfi (ARTFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Artfi (ARTFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Artfi (ARTFI)

Artfi – это компания, специализирующаяся на арт-технологиях и стремящаяся демократизировать рынок произведений изобразительного искусства объемом 1,7 триллиона долларов. Используя возможности NFT и технологии блокчейн, Artfi позволяет коллекционерам владеть долей в ценных произведениях искусства. Artfi – это Web3-решение для коллекционирования произведений изобразительного искусства. Компания разделяет известные произведения искусства на множество NFT, которые продаются общественности. Коллекционеры, владеющие NFT Artfi, получают доступ к эксклюзивному рынку произведений изобразительного искусства и диверсифицируют свои портфели – и все это благодаря скорости, безопасности и комфорту блокчейна. Токенизация активов реального мира станет определяющим трендом следующего десятилетия, и Artfi находится в авангарде этого процесса. Artfi фракционирует физические произведения искусства, чтобы ими могли коллективно владеть держатели токенов по всему миру.

Официальный сайт:
https://artfi.world/
Whitepaper:
https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/home

Токеномика и анализ цен Artfi (ARTFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artfi (ARTFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 484,97K
$ 484,97K$ 484,97K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 130,37M
$ 130,37M$ 130,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,72M
$ 3,72M$ 3,72M
Исторический максимум:
$ 0,22
$ 0,22$ 0,22
Исторический минимум:
$ 0,003210351040338622
$ 0,003210351040338622$ 0,003210351040338622
Текущая цена:
$ 0,00372
$ 0,00372$ 0,00372

Токеномика Artfi (ARTFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Artfi (ARTFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARTFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARTFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTFI, изучите текущую цену ARTFI!

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История цены Artfi (ARTFI)

Анализ истории цены ARTFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.