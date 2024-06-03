Токеномика Artfi (ARTFI) Откройте для себя ключевую информацию о Artfi (ARTFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Artfi (ARTFI) Artfi – это компания, специализирующаяся на арт-технологиях и стремящаяся демократизировать рынок произведений изобразительного искусства объемом 1,7 триллиона долларов. Используя возможности NFT и технологии блокчейн, Artfi позволяет коллекционерам владеть долей в ценных произведениях искусства. Artfi – это Web3-решение для коллекционирования произведений изобразительного искусства. Компания разделяет известные произведения искусства на множество NFT, которые продаются общественности. Коллекционеры, владеющие NFT Artfi, получают доступ к эксклюзивному рынку произведений изобразительного искусства и диверсифицируют свои портфели – и все это благодаря скорости, безопасности и комфорту блокчейна. Токенизация активов реального мира станет определяющим трендом следующего десятилетия, и Artfi находится в авангарде этого процесса. Artfi фракционирует физические произведения искусства, чтобы ими могли коллективно владеть держатели токенов по всему миру. Официальный сайт: https://artfi.world/ Whitepaper: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/home Купить ARTFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Artfi (ARTFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Artfi (ARTFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 484,97K $ 484,97K $ 484,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 130,37M $ 130,37M $ 130,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,72M $ 3,72M $ 3,72M Исторический максимум: $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 Исторический минимум: $ 0,003210351040338622 $ 0,003210351040338622 $ 0,003210351040338622 Текущая цена: $ 0,00372 $ 0,00372 $ 0,00372 Узнайте больше о цене Artfi (ARTFI)

Токеномика Artfi (ARTFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Artfi (ARTFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARTFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARTFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTFI, изучите текущую цену ARTFI!

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