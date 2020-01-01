Токеномика ARI10 (ARI) Откройте для себя ключевую информацию о ARI10 (ARI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ARI10 (ARI) ARI — стейкинг одного токена открывает бесконечные возможности для аирдропов и помогает диверсифицировать ваш портфель. Официальный сайт: https://ari10.com/en/token Whitepaper: https://ari10.com/en/token/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xD1e6f3f0a7f40d5412F7471875879381441BF722 Купить ARI сейчас!

Токеномика и анализ цен ARI10 (ARI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARI10 (ARI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 479,65M $ 479,65M $ 479,65M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: $ 0,003215494286215948 $ 0,003215494286215948 $ 0,003215494286215948 Текущая цена: $ 0,005855 $ 0,005855 $ 0,005855 Узнайте больше о цене ARI10 (ARI)

Токеномика ARI10 (ARI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARI10 (ARI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARI, изучите текущую цену ARI!

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