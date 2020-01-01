Токеномика The Arena (ARENA)

Токеномика The Arena (ARENA)

Откройте для себя ключевую информацию о The Arena (ARENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Arena (ARENA)

The Arena – это приложение нового поколения SocialFi, которое переосмысливает способы подключения, вовлечения и монетизации контента.

Официальный сайт:
https://arena.social/
Whitepaper:
https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114

Токеномика и анализ цен The Arena (ARENA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Arena (ARENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,31M
$ 29,31M$ 29,31M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,47B
$ 2,47B$ 2,47B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 118,80M
$ 118,80M$ 118,80M
Исторический максимум:
$ 0,0214
$ 0,0214$ 0,0214
Исторический минимум:
$ 0,002959596525266224
$ 0,002959596525266224$ 0,002959596525266224
Текущая цена:
$ 0,01188
$ 0,01188$ 0,01188

Токеномика The Arena (ARENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Arena (ARENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARENA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARENA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARENA, изучите текущую цену ARENA!

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История цены The Arena (ARENA)

Анализ истории цены ARENA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARENA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.