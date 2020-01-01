Токеномика The Arena (ARENA) Откройте для себя ключевую информацию о The Arena (ARENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Arena (ARENA) The Arena – это приложение нового поколения SocialFi, которое переосмысливает способы подключения, вовлечения и монетизации контента. Официальный сайт: https://arena.social/ Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Купить ARENA сейчас!

Токеномика и анализ цен The Arena (ARENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Arena (ARENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,31M $ 29,31M $ 29,31M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,47B $ 2,47B $ 2,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,80M $ 118,80M $ 118,80M Исторический максимум: $ 0,0214 $ 0,0214 $ 0,0214 Исторический минимум: $ 0,002959596525266224 $ 0,002959596525266224 $ 0,002959596525266224 Текущая цена: $ 0,01188 $ 0,01188 $ 0,01188 Узнайте больше о цене The Arena (ARENA)

Токеномика The Arena (ARENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Arena (ARENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARENA, изучите текущую цену ARENA!

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