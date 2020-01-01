Токеномика Apu Apustaja (APU)

Токеномика Apu Apustaja (APU)

Откройте для себя ключевую информацию о Apu Apustaja (APU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Apu Apustaja (APU)

APU, также известный как Helper, - это добрая и наивная антропоморфная лягушка, которую любят во всем интернете. Пресытившись низкопробными мемкоинами, которые чаще всего создают обманчивые разработчики, Apu решил создать свою собственную честную, полностью прозрачную монету: $APU. Единственная и неповторимая монета для всех друзей. Уже покорив интернет и сердца миллионов людей, Апу теперь отправляется покорять криптосферу. Если вы считаете себя другом, присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии к единственному месту, где обитает такой персонаж, как Apu: на Луну.

Официальный сайт:
https://apu.com/
Whitepaper:
https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x594DaaD7D77592a2b97b725A7AD59D7E188b5bFa

Токеномика и анализ цен Apu Apustaja (APU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apu Apustaja (APU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 68,76M
$ 68,76M$ 68,76M
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 337,89B
$ 337,89B$ 337,89B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,61M
$ 85,61M$ 85,61M
Исторический максимум:
$ 0,00148
$ 0,00148$ 0,00148
Исторический минимум:
$ 0,00000001170769029
$ 0,00000001170769029$ 0,00000001170769029
Текущая цена:
$ 0,0002035
$ 0,0002035$ 0,0002035

Токеномика Apu Apustaja (APU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Apu Apustaja (APU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APU, изучите текущую цену APU!

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История цены Apu Apustaja (APU)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.