Токеномика Apu Apustaja (APU) Откройте для себя ключевую информацию о Apu Apustaja (APU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apu Apustaja (APU) APU, также известный как Helper, - это добрая и наивная антропоморфная лягушка, которую любят во всем интернете. Пресытившись низкопробными мемкоинами, которые чаще всего создают обманчивые разработчики, Apu решил создать свою собственную честную, полностью прозрачную монету: $APU. Единственная и неповторимая монета для всех друзей. Уже покорив интернет и сердца миллионов людей, Апу теперь отправляется покорять криптосферу. Если вы считаете себя другом, присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии к единственному месту, где обитает такой персонаж, как Apu: на Луну. Официальный сайт: https://apu.com/ Whitepaper: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x594DaaD7D77592a2b97b725A7AD59D7E188b5bFa Купить APU сейчас!

Токеномика и анализ цен Apu Apustaja (APU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apu Apustaja (APU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,76M $ 68,76M $ 68,76M Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 337,89B $ 337,89B $ 337,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,61M $ 85,61M $ 85,61M Исторический максимум: $ 0,00148 $ 0,00148 $ 0,00148 Исторический минимум: $ 0,00000001170769029 $ 0,00000001170769029 $ 0,00000001170769029 Текущая цена: $ 0,0002035 $ 0,0002035 $ 0,0002035 Узнайте больше о цене Apu Apustaja (APU)

Токеномика Apu Apustaja (APU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apu Apustaja (APU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APU, изучите текущую цену APU!

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