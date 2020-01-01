Токеномика ApeX Protocol (APEX)

Токеномика ApeX Protocol (APEX)

Откройте для себя ключевую информацию о ApeX Protocol (APEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol — это децентрализованная биржа деривативов, не требующая разрешения и не требующая хранения, работающая по модели книги ордеров и предоставляющая кросс-маржинальные бессрочные фьючерсы USDC и USDT с кредитным плечом до 50x, мгновенными расчетами и низкими комиссиями.

Официальный сайт:
https://apex.exchange/
Whitepaper:
https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8

Токеномика и анализ цен ApeX Protocol (APEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeX Protocol (APEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,74M
$ 17,74M$ 17,74M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 97,85M
$ 97,85M$ 97,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 90,65M
$ 90,65M$ 90,65M
Исторический максимум:
$ 3,95
$ 3,95$ 3,95
Исторический минимум:
$ 0,11245349995021983
$ 0,11245349995021983$ 0,11245349995021983
Текущая цена:
$ 0,1813
$ 0,1813$ 0,1813

Токеномика ApeX Protocol (APEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ApeX Protocol (APEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEX, изучите текущую цену APEX!

Как купить APEX

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История цены ApeX Protocol (APEX)

Анализ истории цены APEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены APEX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.