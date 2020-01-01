Токеномика ApeX Protocol (APEX) Откройте для себя ключевую информацию о ApeX Protocol (APEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeX Protocol (APEX) ApeX Protocol — это децентрализованная биржа деривативов, не требующая разрешения и не требующая хранения, работающая по модели книги ордеров и предоставляющая кросс-маржинальные бессрочные фьючерсы USDC и USDT с кредитным плечом до 50x, мгновенными расчетами и низкими комиссиями. Официальный сайт: https://apex.exchange/ Whitepaper: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Купить APEX сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeX Protocol (APEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeX Protocol (APEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,74M $ 17,74M $ 17,74M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 97,85M $ 97,85M $ 97,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,65M $ 90,65M $ 90,65M Исторический максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Исторический минимум: $ 0,11245349995021983 $ 0,11245349995021983 $ 0,11245349995021983 Текущая цена: $ 0,1813 $ 0,1813 $ 0,1813 Узнайте больше о цене ApeX Protocol (APEX)

Токеномика ApeX Protocol (APEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeX Protocol (APEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEX, изучите текущую цену APEX!

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