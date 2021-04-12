Токеномика Alpaca Finance (ALPACA) Откройте для себя ключевую информацию о Alpaca Finance (ALPACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alpaca Finance (ALPACA) Alpaca Finance — это первый протокол фарминга с использованием кредитного плеча на Binance Smart Chain. Официальный сайт: https://www.alpacafinance.org/ Whitepaper: https://docs.alpacafinance.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f Купить ALPACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Alpaca Finance (ALPACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alpaca Finance (ALPACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Общее предложение: $ 188,00M $ 188,00M $ 188,00M Оборотное предложение: $ 151,67M $ 151,67M $ 151,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,45M $ 3,45M $ 3,45M Исторический максимум: $ 4,3685 $ 4,3685 $ 4,3685 Исторический минимум: $ 0,018455034862864997 $ 0,018455034862864997 $ 0,018455034862864997 Текущая цена: $ 0,01837 $ 0,01837 $ 0,01837 Узнайте больше о цене Alpaca Finance (ALPACA)

Токеномика Alpaca Finance (ALPACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alpaca Finance (ALPACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPACA, изучите текущую цену ALPACA!

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