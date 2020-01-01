Токеномика Any Inu (AINU) Откройте для себя ключевую информацию о Any Inu (AINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Any Inu (AINU) Any Inu— мем-монета на Ethereum. Официальный сайт: https://www.anyinu.xyz/ Whitepaper: https://docs.anyinu.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ACeWC77UeW2DBZMe7YBsuXoxLvk4dHMnPzneApau1Au6 Купить AINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Any Inu (AINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Any Inu (AINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0001 $ 0,0001 $ 0,0001 Исторический минимум: $ 0,000000097665418374 $ 0,000000097665418374 $ 0,000000097665418374 Текущая цена: $ 0,00000192 $ 0,00000192 $ 0,00000192 Узнайте больше о цене Any Inu (AINU)

Токеномика Any Inu (AINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Any Inu (AINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AINU, изучите текущую цену AINU!

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