Токеномика 888 (888) Откройте для себя ключевую информацию о 888 (888), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Официальный сайт: https://888.meme/ Купить 888 сейчас!

Токеномика и анализ цен 888 (888) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 888 (888), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Общее предложение: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M Оборотное предложение: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Исторический максимум: $ 0,24719 $ 0,24719 $ 0,24719 Исторический минимум: $ 0,00531972 $ 0,00531972 $ 0,00531972 Текущая цена: $ 0,01401384 $ 0,01401384 $ 0,01401384 Узнайте больше о цене 888 (888)

Токеномика 888 (888): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 888 (888) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 888, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 888. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 888, изучите текущую цену 888!

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