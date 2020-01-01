Токеномика 21Million (21M) Откройте для себя ключевую информацию о 21Million (21M), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 21Million (21M) 21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism. Официальный сайт: https://21million.finance/ Whitepaper: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf Купить 21M сейчас!

Токеномика и анализ цен 21Million (21M) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 21Million (21M), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 529,09K $ 529,09K $ 529,09K Общее предложение: $ 18,17M $ 18,17M $ 18,17M Оборотное предложение: $ 17,33M $ 17,33M $ 17,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 554,73K $ 554,73K $ 554,73K Исторический максимум: $ 0,085285 $ 0,085285 $ 0,085285 Исторический минимум: $ 0,01591473 $ 0,01591473 $ 0,01591473 Текущая цена: $ 0,03051065 $ 0,03051065 $ 0,03051065 Узнайте больше о цене 21Million (21M)

Токеномика 21Million (21M): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 21Million (21M) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 21M, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 21M. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 21M, изучите текущую цену 21M!

Прогноз цены 21M Хотите узнать, куда может двигаться 21M? Наша страница прогноза цены 21M объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 21M прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!