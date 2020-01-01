Токеномика 0xMonk by Virtuals (MONK) Откройте для себя ключевую информацию о 0xMonk by Virtuals (MONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 0xMonk by Virtuals (MONK) 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Официальный сайт: https://www.fereai.xyz/0xmonk Whitepaper: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Купить MONK сейчас!

Токеномика и анализ цен 0xMonk by Virtuals (MONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0xMonk by Virtuals (MONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 700,23K $ 700,23K $ 700,23K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 700,23K $ 700,23K $ 700,23K Исторический максимум: $ 0,01200774 $ 0,01200774 $ 0,01200774 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00069964 $ 0,00069964 $ 0,00069964 Узнайте больше о цене 0xMonk by Virtuals (MONK)

Токеномика 0xMonk by Virtuals (MONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0xMonk by Virtuals (MONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONK, изучите текущую цену MONK!

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