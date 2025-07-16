Что такое премаркет торговля?









Премаркет торговля – это внебиржевая услуга (ОТС), предоставляемая MEXC, которая позволяет трейдерам покупать и продавать новые токены до того, как они официально появятся на криптовалютной бирже. Такой подход позволяет покупателям и продавцам устанавливать и сопоставлять цены независимо друг от друга, что дает вам возможность торговать по удобной для вас цене. Благодаря премаркет торговле MEXC вы можете получить конкурентное преимущество до того, как токены выйдут на публичный рынок. Будьте в курсе процесса торговли и требований, чтобы максимально увеличить свои шансы на успех.









Премаркет торговля MEXC предоставляет инвесторам возможность извлечь выгоду из рынка и получить преимущество до официального листинга новых токенов. Инвесторы имеют возможность получить потенциальное рыночное преимущество, приобретая популярные на рынке токены на более выгодных условиях по сравнению с торговлей после открытия новых токенов.









На официальном веб-сайте MEXC нажмите на [Спот] и выберите [Премаркет торговля], чтобы перейти на страницу премаркет торговли. Здесь вы можете просмотреть доступные токены и нажать [Торговля], чтобы перейти на страницу премаркет торговли для соответствующего токена.













Нажмите [Создать ордер] и введите цену и количество токенов, которые вы хотите приобрести. Ознакомившись с деталями, установите флажок, чтобы принять соответствующее пользовательское соглашение, а затем нажмите [Купить], чтобы разместить ордер.









Кроме того, вы можете найти в книге ордеров существующие ордера на продажу, которые соответствуют вашим требованиям, и нажать [Купить], чтобы купить токены по указанной продавцом цене.









Как только ордер будет выполнен, вам останется только дождаться расчета.









Нажмите [Создать ордер] и введите цену и количество токенов, которые вы хотите продать. Ознакомившись с деталями, установите флажок, чтобы принять соответствующее пользовательское соглашение, а затем нажмите [Продать], чтобы разместить ордер.









Кроме того, вы можете найти в книге ордеров существующие ордера на покупку, которые соответствуют вашим требованиям, и нажать [Продать], чтобы продать токены по заявленной цене покупателя.









Как только ордер будет выполнен, вам останется только дождаться расчета.









Если вы покупатель, после того как ваш ордер будет заполнен, просто дождитесь времени расчетов. Если продавец выполнит свои обязательства, вы получите токены в количестве, соответствующем вашему ордеру. Если продавец не выполнит обязательства, вы получите компенсацию от продавца.





Если вы продавец, пожалуйста, убедитесь, что у вас достаточно токенов на вашем счете для выполнения обязательств до наступления времени расчетов. Пожалуйста, наберитесь терпения и дождитесь времени расчетов. Ваши токены будут безопасно переведены на счет покупателя, и процесс расчетов будет успешно завершен.





В настоящее время премаркет торговля MEXC доступна как на веб-сайте, так и в приложении, причем процесс работы на обеих платформах одинаков.





На главной странице приложения MEXC нажмите [Еще] - [Общие функции] - [Премаркет торговля], чтобы перейти на страницу премаркет торговли. Здесь вы можете просмотреть доступные токены и нажать [Торговля], чтобы перейти на страницу премаркет торговли соответствующего токена и начать торговлю.













Для покупателей, если продавец не поставит токены в полном объеме или в срок, покупатель получит компенсацию, но не получит соответствующие токены. Для продавцов непоставка токенов в полном объеме и в срок приведет к потере залога ордера.





Кроме того, премаркет торговля предлагает ранний доступ к токенам, что означает значительные колебания цен до того, как токены будут официально включены в листинг. Поэтому пользователям следует внимательно и тщательно оценить условия торговли токенами, прежде чем принимать решение об инвестировании или торговле.









При премаркет торговле, независимо от того, являетесь ли вы покупателем или продавцом, взимаются торговые комиссии. Текущие ставки торговых комиссий можно посмотреть на странице премаркет торговли токена, которым вы хотите торговать. Например, ставка комиссии для токена MEMEFI показана на изображении ниже.









В настоящее время платформа MEXC предлагает ограниченную по времени акцию с нулевыми торговыми комиссиями , помогая пользователям экономить на торговых комиссиях и получать больше прибыли. Важно отметить, что торговый сбор остается в силе даже в случае неудачи в расчетах. MEXC вернет торговую комиссию только в том случае, если ордер не будет исполнен или листинг проекта будет отменен.





Если вы хотите узнать больше о премаркет торговле, вы можете обратиться к разделу « Часто задаваемые вопросы по премаркетной торговле ».



