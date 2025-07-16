В октябре на криптовалютном рынке произошел долгожданный разворот, в первую очередь благодаря динамике курса Биткойна, что привело к общему восходящему тренду на рынке. На фоне этого подъема стоимостьВ октябре на криптовалютном рынке произошел долгожданный разворот, в первую очередь благодаря динамике курса Биткойна, что привело к общему восходящему тренду на рынке. На фоне этого подъема стоимость
Обучение/Зона MX/Событие заработка/Отчет о соб... за октябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Популярные события#Спот#MX#Новички
MX Token
MX$2.4918-5.83%
Vyvo Coin
VSC$0.001804-19.28%
ZETRIX
ZETRIX$14.985-3.64%
FimarkCoin
FMC$0.0001069--%
VinuChain
VC$0.00226-5.04%

В октябре на криптовалютном рынке произошел долгожданный разворот, в первую очередь благодаря динамике курса Биткойна, что привело к общему восходящему тренду на рынке. На фоне этого подъема стоимость собственного токена платформы MEXC - MX - выросла до $2,85.

Владение токенами MX не только дает возможность извлечь выгоду из роста их стоимости, но и позволяет участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях и получать бесплатные вознаграждения в виде аирдропов. Более подробную информацию о преимуществах владения MX можно найти в статье "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в октябре


MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу для владельцев MX. Удерживая определенное количество токенов MX в течение определенного периода времени, вы можете принять участие в этих бесплатных мероприятиях. В октябре платформа MEXC провела в общей сложности 136 событий, включая 3 события Launchpool и 133 события Kickstarter. В ходе этих акций было распределено вознаграждений на общую сумму более $9 млн, а APY составил 62%.

Согласно внутренней статистике MEXC, среди всех 136 событий по раздаче вознаграждений токен MEMETOON продемонстрировал пиковый рост цены на 270,93%, став самым высокодоходным токеном месяца. Среди 10 лучших токенов по темпам роста цены 7 токенов продемонстрировали темпы роста, превышающие 100%.

Топ-10 самых качественных токенов за октябрь 2023 года

Название токена
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в % (10/31)
MEMETOON
10/17/2023
270.93%
VSC
10/3/2023
154.24%
GFLY
10/18/2023
149.4%
ZETRIX
10/28/2023
146.95%
FMC
10/30/2023
145%
VC
10/15/2023
140.7%
TIME
10/20/2023
115.47%
PPT
10/24/2023
99.6%
GAI
10/25/2023
97.7%
NEOX
10/24/2023
93%

2. Как участвовать в мероприятиях по аирдропу токенов


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.

На главной странице официального сайта MEXC выберите [Спот] на панели навигации. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].


После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку [Быстрое вложение], чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.

Для получения более подробной информации о мероприятиях Launchpool и Kickstarter вы можете ознакомиться со статьями "Что такое Launchpool?" и "Как принять участие в Kickstarter?".

3. Покупка MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в бесплатных акциях, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.

Подробнее о том, как приобрести токены MX, вы можете прочитать в статье "Купите MX за одну минуту" и следовать указаниям руководства по покупке.


Отказ от ответственности:  Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдропMEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного п

Отчет о событиях в зоне MX за июль

Отчет о событиях в зоне MX за июль

1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдроповMEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В

Данные о результатах мероприятий в зоне MX за август

Данные о результатах мероприятий в зоне MX за август

1. Данные о результатах августовских мероприятий аирдроповВ августе MEXC провела в общей сложности 155 мероприятий по аирдропам, в том числе 19 мероприятий Launchpool и 136 мероприятий Kickstarter. По

3 основных преимущества для держателей MX

3 основных преимущества для держателей MX

MX — это собственный служебный токен, выпущенный MEXC. MEXC — это безопасная платформа для торговли криптовалютой, предназначенная для криптоэнтузиастов, она предоставляет дополнительные преимущества

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов