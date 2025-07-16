Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь

Название токена
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в % (10/31)
MEMETOON
10/17/2023
270.93%
VSC
10/3/2023
154.24%
GFLY
10/18/2023
149.4%
ZETRIX
10/28/2023
146.95%
FMC
10/30/2023
145%
VC
10/15/2023
140.7%
TIME
10/20/2023
115.47%
PPT
10/24/2023
99.6%
GAI
10/25/2023
97.7%
NEOX
10/24/2023
93%
1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдропMEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного п
1. Данные о результатах июльских мероприятий аирдроповMEXC ежемесячно проводит бесплатные мероприятия по аирдропам исключительно для держателей токенов MX, увеличивая пассивный доход держателей MX. В
1. Данные о результатах августовских мероприятий аирдроповВ августе MEXC провела в общей сложности 155 мероприятий по аирдропам, в том числе 19 мероприятий Launchpool и 136 мероприятий Kickstarter. По
MX — это собственный служебный токен, выпущенный MEXC. MEXC — это безопасная платформа для торговли криптовалютой, предназначенная для криптоэнтузиастов, она предоставляет дополнительные преимущества