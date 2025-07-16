Отчет о событиях в Зоне MX за октябрь





В октябре на криптовалютном рынке произошел долгожданный разворот, в первую очередь благодаря динамике курса Биткойна, что привело к общему восходящему тренду на рынке. На фоне этого подъема стоимость собственного токена платформы MEXC - MX - выросла до $2,85.





Владение токенами MX не только дает возможность извлечь выгоду из роста их стоимости, но и позволяет участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях и получать бесплатные вознаграждения в виде аирдропов. Более подробную информацию о преимуществах владения MX можно найти в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ".









MEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу для владельцев MX. Удерживая определенное количество токенов MX в течение определенного периода времени, вы можете принять участие в этих бесплатных мероприятиях. В октябре платформа MEXC провела в общей сложности 136 событий, включая 3 события Launchpool и 133 события Kickstarter. В ходе этих акций было распределено вознаграждений на общую сумму более $9 млн, а APY составил 62%.





Согласно внутренней статистике MEXC, среди всех 136 событий по раздаче вознаграждений токен MEMETOON продемонстрировал пиковый рост цены на 270,93%, став самым высокодоходным токеном месяца. Среди 10 лучших токенов по темпам роста цены 7 токенов продемонстрировали темпы роста, превышающие 100%.





Название токена Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (10/31) MEMETOON 10/17/2023 270.93% VSC 10/3/2023 154.24% GFLY 10/18/2023 149.4% ZETRIX 10/28/2023 146.95% FMC 10/30/2023 145% VC 10/15/2023 140.7% TIME 10/20/2023 115.47% PPT 10/24/2023 99.6% GAI 10/25/2023 97.7% NEOX 10/24/2023 93%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.





На главной странице официального сайта MEXC выберите [Спот] на панели навигации. Там вы найдете ссылки на мероприятия [Launchpool] и [Kickstarter].









После входа на страницу с информацией о мероприятии вы можете нажать кнопку [Быстрое вложение], чтобы одним щелчком мыши принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.





Что такое Launchpool? " и " Как принять участие в Kickstarter? ". Для получения более подробной информации о мероприятиях Launchpool и Kickstarter вы можете ознакомиться со статьями "" и "".









Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в бесплатных акциях, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода времени. После выполнения этих условий вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях.





Купите MX за одну минуту " и следовать указаниям руководства по покупке. Подробнее о том, как приобрести токены MX, вы можете прочитать в статье "" и следовать указаниям руководства по покупке.



