Объяснение торговых комиссий и ставок финансирования MEXC: Новейшее руководство по спотовым и фьючерсным ставкам





Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером криптовалюты или только начинаете свою деятельность, понимание торговых комиссий имеет важное значение для ориентации на рынке и улучшения вашего опыта торговли. MEXC, ведущая мировая биржа криптовалют, предлагает прозрачную структуру комиссий, которая помогает трейдерам эффективно управлять затратами как при спотовой торговле, так и при торговле фьючерсами.













В торговле фьючерсами MEXC пользователи могут выступать в двух ролях:





Мейкер: Лимитный ордер, который не сразу сопоставляется с текущими ордерами мейкера, но размещается в книге ордеров как отложенный ордер, ожидающий исполнения. Это добавляет ликвидности рынку.

Тейкер: Лимитный ордер или рыночный ордер, который напрямую сопоставляется с текущими ордерами мейкера, изымая ликвидность с рынка.

В настоящее время ставки комиссии по фьючерсам MEXC составляют: 0,000% для ордеров мейкера и 0,020% для ордеров тейкера. Если вы удерживаете токены MX и переводите их на свой фьючерсный счет, их можно использовать для компенсации торговых комиссий со скидкой 20%. Если у вас более 500 MX, вы можете получить скидку 50%.









Пример: Пользователь открывает шорт позицию, эквивалентную 1 BTC по бессрочным фьючерсам BTCUSDT , со стоимостью позиции 100 000 USDT:

При исполнении как ордер мейкера: Комиссия = 100 000 × 0,000% = 0 USDT

При исполнении как ордер тейкера: Комиссия = 100 000 × 0,020% = 20 USDT





Примечание: За неисполненные или отмененные ордера комиссия не взимается.





Кроме того, для некоторых торговых пар бессрочных фьючерсов MEXC будет применяться многоуровневая структура ставок комиссии, призванная стимулировать активную торговлю среди пользователей разных уровней. Поскольку комиссии могут варьироваться в зависимости от региона, вы можете проверить свой текущий уровень пользователя и соответствующие уровни комиссии на странице фьючерсной торговли. По мере увеличения объема ваших торгов вы будете переходить на более высокие уровни с более выгодными комиссиями, продолжая при этом пользоваться преимуществами высокой ликвидности и сильной рыночной глубины MEXC.











Ставка финансирования – это механизм, установленный криптовалютными биржами для поддержания цены бессрочных фьючерсов на уровне, соответствующем цене базового актива. Он применяется конкретно к бессрочным фьючерсам и функционирует как обмен финансирования между лонг и шорт трейдерами. Сама биржа не взимает эту комиссию, вместо этого механизм корректирует стоимость или доходность удержания позиций, стимулируя цену бессрочных фьючерсов оставаться близкой к цене базового актива.





На MEXC механизм ставки финансирования гарантирует, что цена бессрочных фьючерсов остается тесно привязанной к индексной цене спота, поддерживая справедливость и стабильность рынка.





В целом, правила финансирования выплат следующие:

Если ставка финансирования положительная, лонг позиции платят комиссию за финансирование, а шорт позиции получают комиссию за финансирование. И наоборот, если ставка финансирования отрицательная, лонг позиции получают комиссию за финансирование, а шорт позиции платят комиссию за финансирование.

Только пользователи, удерживающие позиции на момент наступления срока финансирования, обязаны уплачивать или получать комиссию за финансирование. Если позиция закрыта до наступления срока финансирования, уплачивать или получать комиссию за финансирование не требуется.

Поскольку расчет комиссии за финансирование требует времени на обработку, любые ордера, исполняемые в течение ±15 секунд от момента наступления срока финансирования, могут не быть включены в расчет комиссии за финансирование. Комиссии за финансирование обмениваются непосредственно между пользователями, и MEXC Фьючерсы не взимает никаких комиссий за финансирование.









Подобно фьючерсам, спотовая торговля на MEXC также имеет две роли: Мейкер и Тейкер.

Мейкер: Лимитный ордер, который не сразу сопоставляется с текущими ордерами мейкера, но размещается в книге ордеров как отложенный ордер, ожидающий исполнения. Это добавляет ликвидности рынку.

Тейкер: Лимитный ордер или рыночный ордер, который напрямую сопоставляется с текущими ордерами мейкера, изымая ликвидность с рынка.

В настоящее время ставки комиссии на MEXC для спотовой торговли составляют: 0,0000% для ордеров мейкера и 0,0500% для ордеров тейкера. Если вы удерживаете токены MX, вы можете воспользоваться 20% скидкой на торговые комиссии. Если вы удерживаете более 500 MX, вы имеете право на 50% скидку.





Пример: Пользователь продает 1 BTC на спотовом рынке BTC/USDT и получает 100 000 USDT:

При исполнении как ордер мейкер: Комиссия = 100 000 × 0,0% = 0 USDT

При исполнении как ордер тейкера: Комиссия = 100 000 × 0,05% = 50 USDT





Примечание: За неисполненные или отмененные ордера комиссия не взимается.









Комиссии часто упускаются из виду, но они являются важным фактором, определяющим долгосрочную прибыльность.





Сокращение расходов: Стратегический выбор между ордерами «мейкера» и «тейкера» или использование MX для компенсации комиссий может значительно снизить транзакционные расходы.

Улучшение стратегии: Ставки финансирования напрямую влияют на стоимость позиций, которые трейдеры удерживают, помогая им определять, следует ли удерживать позиции в течение определенного времени.

Повышение осведомленности о рисках: Четкое понимание механизмов взимания комиссий помогает трейдерам избежать ненужных убытков из-за упущенных комиссий за финансирование.

Повышение прибыльности: При одинаковой торговой стратегии те, кто эффективно использует структуру комиссий, могут достичь более высокой чистой прибыли.













Посетите официальный веб-сайт MEXC и перейдите на страницу «Торговые комиссии», чтобы просмотреть подробности о комиссиях за торговлю фьючерсами и спотовую торговлю.













Откройте приложение MEXC, нажмите на свой профиль и перейдите в раздел «Настройки комиссий», чтобы просмотреть соответствующую информацию о комиссиях.













Примечание: Ставки комиссий могут различаться в разных странах и регионах, и для разных торговых пар. В качестве стандарта используйте ставки, указанные на странице «Торговые комиссии MEXC». При торговле на MEXC всегда обращайте внимание на любые изменения ставок комиссий, чтобы лучше планировать свои торговые расходы.







Понимание торговых комиссий и ставки финансирования MEXC не только помогает вам более точно рассчитывать затраты, но и повышает общую эффективность ваших торговых стратегий. Независимо от того, торгуете ли вы на спотовом рынке или на фьючерсах, освоение структуры комиссий является важным шагом на пути к более профессиональной торговле.





Если вы хотите сэкономить на комиссиях, вы можете использовать MX для получения скидок на торговые комиссии. Со временем накопленные сбережения могут быть значительными.





В настоящее время MEXC проводит событие «Фестиваль с 0 комиссией» – эксклюзивную возможность торговать с нулевой комиссией. Это позволяет пользователям существенно снизить торговые расходы, достигнув цели «сэкономить больше, торговать больше, заработать больше». На платформе MEXC вы можете в полной мере воспользоваться этой акцией, чтобы наслаждаться низкозатратной торговлей, опережать рыночные тенденции и улавливать даже самые мимолетные инвестиционные возможности, ускоряя свой путь к долгосрочному росту активов.









