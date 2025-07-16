Часто используемые дополнительные функции на странице спотовой торговли





В дополнение к основным торговым функциям на странице спотовой торговли MEXC представлены различные дополнительные функции, которые помогут вам эффективно торговать на споте.





По сравнению с веб-сайтом приложение может предложить не так много дополнительных функций из-за таких факторов, как размер. В этой статье на примере веб-сайта будут продемонстрированы эти вспомогательные функции.





Войдите на официальный сайт MEXC. На странице спотовой торговли нажмите кнопку [⚙️] в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек, где вы можете настроить дополнительные функции для размещения ордеров и многое другое.













Функция подтверждения ордера поможет вам просмотреть и подтвердить ордер в процессе настройки ордера, предотвратив возможные потери из-за ошибок ввода и других факторов. Нажмите на кнопку [⚙️], чтобы перейти на страницу настроек, затем переключите тумблер справа от "Подтверждения ордера", чтобы включить его, и выберите методы ордера, к которым вы хотите применить эту функцию, чтобы завершить настройку.









В качестве примера для демонстрации возьмем размещение лимитного ордера.





Нажмите на [Лимит], чтобы выбрать тип лимитного ордера, и купите 500 MX по цене $2. После нажатия на [Купить MX] появится окно "Подтверждение ордера". Вы можете просмотреть детали лимитного ордера, включая торговую пару, тип/сторону, цену, количество и всего. Убедившись, что все правильно, нажмите на кнопку [Подтвердить], чтобы разместить ордер.













Как и функция подтверждения ордера, функция подтверждения крупного ордера предназначена для предотвращения потенциальных потерь активов из-за неосмотрительности при совершении одной крупной торговой операции. Прежде чем официально разместить ордер, эта функция позволяет перепроверить размещенный ордер. Вы можете установить собственную пороговую сумму, и если сумма ордера больше или равна установленному вами порогу, функция подтверждения крупного ордера будет активирована. В противном случае она не будет активирована.









Аналогично, в качестве примера для наглядности рассмотрим выставление лимитного ордера. В этом примере пороговая сумма для функции подтверждения крупных ордеров установлена на уровне 1 000 USDT.





Нажмите на [Лимит], чтобы выбрать тип лимитного ордера, и купите 600 MX по цене $2. После нажатия на [Купить MX] появится окно "Подтверждение крупного ордера", и вы увидите сообщение оранжевого цвета.





В окне "Подтверждение крупного ордера" вы можете просмотреть подробную информацию о размещенном лимитном ордере, включая торговую пару, тип/сторону, цену, количество и всего. Убедившись, что все правильно, нажмите на кнопку [Подтвердить], чтобы разместить ордер. В противном случае нажмите на [Отмена], чтобы отменить ордер.













Маркет ордер - это тип ордера, который позволяет пользователям быстро заключать сделки по текущей рыночной цене. Иногда из-за значительных колебаний рынка ваш рыночный ордер может быть исполнен лишь частично. Если вы включили функцию "Всплывающее окно при неполном исполнении рыночного ордера", вы будете получать уведомление в виде всплывающего окна, когда ваш рыночный ордер будет исполнен не полностью.









Если вы включили функцию уведомления ордера, то при исполнении ордера система подаст звуковой сигнал и отобразит в правом нижнем углу страницы сообщение об успешном исполнении ордера. Вы можете выбрать предпочтительный способ уведомления, отметив опции "Сообщение об уведомлении" или "Звук".









На платформе MEXC в разделе "Открытые позиции" в нижней части страницы спотовой торговли вы можете просмотреть ситуацию с PNL различных типов токенов, которые вы удерживаете. Эта функция обеспечивает интуитивно понятное отображение вашего текущего общего PNL, а также PNL различных типов токенов, которые вы удерживаете.





Для токенов, полностью купленных на платформе MEXC, платформа рассчитает среднюю цену покупки и предоставит информацию о текущем PNL ваших позиций. Однако если ваши токены были частично или полностью выведены с других платформ на MEXC, вы можете вручную отредактировать и установить "Расч. общая стоимость" перед просмотром текущего PNL ваших позиций.













Помимо вышеупомянутых функций, связанных с ордерами, MEXC предоставляет различные вспомогательные инструменты, которые помогут вам в торговле на споте. Вы можете использовать эти инструменты в зависимости от ваших предпочтений и конкретных потребностей.









Многие опытные трейдеры любят рисовать линии на графиках К-линии, чтобы помочь предсказать будущие тенденции рынка. MEXC предоставляет графические инструменты, которые позволяют пользователям быстро рисовать линии для различных видов профессионального анализа, помогая им принимать обоснованные инвестиционные решения.





Если вы хотите узнать больше об инструментах для рисования, вы можете обратиться к статье " Как использовать графические инструменты (Оригинальная К-линия) ".









Функция обмена скриншотами часто используется в сочетании с графическими инструментами. Если вы хотите поделиться своими идеями с друзьями, то после составления прогнозов о будущих тенденциях рынка с помощью графических инструментов вы можете нажать кнопку скриншота, чтобы система сгенерировала изображение текущей страницы с графиком К-линии, что позволит вам легко поделиться своим анализом.













Отображение нескольких графиков поможет повысить эффективность мониторинга рынка и торговли различными токенами. В настоящее время спотовая торговля MEXC поддерживает отображение нескольких графиков только в режиме TradingView. Подробнее об этой функции вы можете узнать из статьи " Как изменить макет фьючерсного графика K-линии ".









MEXC Спот предлагает три варианта оформления страницы: стандартный, горизонтальный и вертикальный. Вы можете переключаться между этими вариантами в зависимости от ваших предпочтений, нажав кнопку [⚙️] в правом верхнем углу торговой страницы.



Кроме того, разделы страницы спотовой торговли MEXC можно изменять по размеру, удерживая и протягивая. Вы можете изменить размер в соответствии со своими предпочтениями, удерживая правый нижний угол раздела [⌟] и протягивая его.









Вспомогательные функции, представленные на странице спота, в первую очередь направлены на то, чтобы повысить эффективность торговли и не дать вам пропустить важную информацию. В ходе ежедневной торговой деятельности вы можете экспериментировать с различными функциями, чтобы найти те, которые соответствуют вашим торговым привычкам и помогают вам торговать более эффективно.



