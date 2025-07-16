В дополнение к основным торговым функциям на странице спотовой торговли MEXC представлены различные дополнительные функции, которые помогут вам эффективно торговать на споте. По сравнению с веб-сайтомВ дополнение к основным торговым функциям на странице спотовой торговли MEXC представлены различные дополнительные функции, которые помогут вам эффективно торговать на споте. По сравнению с веб-сайтом
Обучение/Руководства для начинающих/Спот/Часто испол...ой торговли

Часто используемые дополнительные функции на странице спотовой торговли

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Спот
MX Token
MX$2.4837-6.22%

В дополнение к основным торговым функциям на странице спотовой торговли MEXC представлены различные дополнительные функции, которые помогут вам эффективно торговать на споте.

По сравнению с веб-сайтом приложение может предложить не так много дополнительных функций из-за таких факторов, как размер. В этой статье на примере веб-сайта будут продемонстрированы эти вспомогательные функции.

Войдите на официальный сайт MEXC. На странице спотовой торговли нажмите кнопку [⚙️] в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек, где вы можете настроить дополнительные функции для размещения ордеров и многое другое.


1. Подтверждение ордера


Функция подтверждения ордера поможет вам просмотреть и подтвердить ордер в процессе настройки ордера, предотвратив возможные потери из-за ошибок ввода и других факторов. Нажмите на кнопку [⚙️], чтобы перейти на страницу настроек, затем переключите тумблер справа от "Подтверждения ордера", чтобы включить его, и выберите методы ордера, к которым вы хотите применить эту функцию, чтобы завершить настройку.


В качестве примера для демонстрации возьмем размещение лимитного ордера.

Нажмите на [Лимит], чтобы выбрать тип лимитного ордера, и купите 500 MX по цене $2. После нажатия на [Купить MX] появится окно "Подтверждение ордера". Вы можете просмотреть детали лимитного ордера, включая торговую пару, тип/сторону, цену, количество и всего. Убедившись, что все правильно, нажмите на кнопку [Подтвердить], чтобы разместить ордер.


2. Подтверждение крупного ордера


Как и функция подтверждения ордера, функция подтверждения крупного ордера предназначена для предотвращения потенциальных потерь активов из-за неосмотрительности при совершении одной крупной торговой операции. Прежде чем официально разместить ордер, эта функция позволяет перепроверить размещенный ордер. Вы можете установить собственную пороговую сумму, и если сумма ордера больше или равна установленному вами порогу, функция подтверждения крупного ордера будет активирована. В противном случае она не будет активирована.


Аналогично, в качестве примера для наглядности рассмотрим выставление лимитного ордера. В этом примере пороговая сумма для функции подтверждения крупных ордеров установлена на уровне 1 000 USDT.

Нажмите на [Лимит], чтобы выбрать тип лимитного ордера, и купите 600 MX по цене $2. После нажатия на [Купить MX] появится окно "Подтверждение крупного ордера", и вы увидите сообщение оранжевого цвета.

В окне "Подтверждение крупного ордера" вы можете просмотреть подробную информацию о размещенном лимитном ордере, включая торговую пару, тип/сторону, цену, количество и всего. Убедившись, что все правильно, нажмите на кнопку [Подтвердить], чтобы разместить ордер. В противном случае нажмите на [Отмена], чтобы отменить ордер.


3. Всплывающее окно для не полностью исполненного маркет ордера


Маркет ордер - это тип ордера, который позволяет пользователям быстро заключать сделки по текущей рыночной цене. Иногда из-за значительных колебаний рынка ваш рыночный ордер может быть исполнен лишь частично. Если вы включили функцию "Всплывающее окно при неполном исполнении рыночного ордера", вы будете получать уведомление в виде всплывающего окна, когда ваш рыночный ордер будет исполнен не полностью.

4. Уведомление ордера


Если вы включили функцию уведомления ордера, то при исполнении ордера система подаст звуковой сигнал и отобразит в правом нижнем углу страницы сообщение об успешном исполнении ордера. Вы можете выбрать предпочтительный способ уведомления, отметив опции "Сообщение об уведомлении" или "Звук".

5. Расчетный PNL по открытым ордерам


На платформе MEXC в разделе "Открытые позиции" в нижней части страницы спотовой торговли вы можете просмотреть ситуацию с PNL различных типов токенов, которые вы удерживаете. Эта функция обеспечивает интуитивно понятное отображение вашего текущего общего PNL, а также PNL различных типов токенов, которые вы удерживаете.

Для токенов, полностью купленных на платформе MEXC, платформа рассчитает среднюю цену покупки и предоставит информацию о текущем PNL ваших позиций. Однако если ваши токены были частично или полностью выведены с других платформ на MEXC, вы можете вручную отредактировать и установить "Расч. общая стоимость" перед просмотром текущего PNL ваших позиций.


6. Другие вспомогательные инструменты


Помимо вышеупомянутых функций, связанных с ордерами, MEXC предоставляет различные вспомогательные инструменты, которые помогут вам в торговле на споте. Вы можете использовать эти инструменты в зависимости от ваших предпочтений и конкретных потребностей.

6.1 Графические инструменты


Многие опытные трейдеры любят рисовать линии на графиках К-линии, чтобы помочь предсказать будущие тенденции рынка. MEXC предоставляет графические инструменты, которые позволяют пользователям быстро рисовать линии для различных видов профессионального анализа, помогая им принимать обоснованные инвестиционные решения.

Если вы хотите узнать больше об инструментах для рисования, вы можете обратиться к статье "Как использовать графические инструменты (Оригинальная К-линия)".

6.2 Обмен скриншотами


Функция обмена скриншотами часто используется в сочетании с графическими инструментами. Если вы хотите поделиться своими идеями с друзьями, то после составления прогнозов о будущих тенденциях рынка с помощью графических инструментов вы можете нажать кнопку скриншота, чтобы система сгенерировала изображение текущей страницы с графиком К-линии, что позволит вам легко поделиться своим анализом.


6.3 Отображение нескольких графиков


Отображение нескольких графиков поможет повысить эффективность мониторинга рынка и торговли различными токенами. В настоящее время спотовая торговля MEXC поддерживает отображение нескольких графиков только в режиме TradingView. Подробнее об этой функции вы можете узнать из статьи "Как изменить макет фьючерсного графика K-линии".

6.4 Настройки торгового интерфейса


MEXC Спот предлагает три варианта оформления страницы: стандартный, горизонтальный и вертикальный. Вы можете переключаться между этими вариантами в зависимости от ваших предпочтений, нажав кнопку [⚙️] в правом верхнем углу торговой страницы.

Кроме того, разделы страницы спотовой торговли MEXC можно изменять по размеру, удерживая и протягивая. Вы можете изменить размер в соответствии со своими предпочтениями, удерживая правый нижний угол раздела [⌟] и протягивая его.


Вспомогательные функции, представленные на странице спота, в первую очередь направлены на то, чтобы повысить эффективность торговли и не дать вам пропустить важную информацию. В ходе ежедневной торговой деятельности вы можете экспериментировать с различными функциями, чтобы найти те, которые соответствуют вашим торговым привычкам и помогают вам торговать более эффективно.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Криптовалютный рынок волатилен, цены могут резко колебаться, и даже небольшие задержки могут привести к упущенным возможностям или ненужным потерям. Стоп-лимитный ордер – это широко распространенный и

Ваше руководство по правилам торговли MEXC для эффективной спотовой торговли

Ваше руководство по правилам торговли MEXC для эффективной спотовой торговли

В спотовой торговле криптовалютами, помимо анализа цены и выбора стратегии, не менее важно понимать и следовать рыночным правилам торговой платформы. Для пользователей MEXC каждая торговая пара имеет

Как читать изменение цены и диапазон? Руководство для начинающих по волатильности в криптовалютной торговле

Как читать изменение цены и диапазон? Руководство для начинающих по волатильности в криптовалютной торговле

В сфере криптовалютных инвестиций изменение цены и диапазон цен являются двумя важнейшими показателями. Они не только отражают динамику рынка, но и предоставляют инвесторам ценную информацию для приня

Понимание спотовой торговли

Понимание спотовой торговли

Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами. Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух крипт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов