a. Вознаграждение может быть использовано только для торговли фьючерсами и не может быть выведено напрямую. Вся прибыль, накопленная в результате успешных сделок с суммой бонуса, может быть выведена.
b. Вознаграждение может быть использовано в качестве маржи, а также может быть использовано для покрытия ваших комиссий за транзакции и убытков.
c. Любой вывод активов до использования вознаграждения приведет к автоматической конфискации вашего вознаграждения.
d. Ваша награда действительна в течение 15 дней. Любая неиспользованная награда будет автоматически аннулирована через 15 дней. Помните о потенциальном риске ликвидации.
e. Когда новые пользователи совершают он-чейн депозиты или переводят свои фиатные активы на фьючерсный счет, если сумма одного депозита превышает требования для выполнения задания на первый депозит и в течение периода распределения вознаграждений не происходит вывода средств или перевода на фьючерсный счет, новые пользователи получают вознаграждения на основе различных уровней заданий.
(Примечание: Прежде чем запросить бонус за первый депозит, сумма на фьючерсном счете должна соответствовать требуемой сумме первого депозита, в противном случае в бонусе может быть отказано, а заявка не может быть переоформлена. Бонус за первый депозит может быть запрошен только один раз для одного UID.)
f. После того как новые пользователи завершат верификацию KYC и зайдут на страницу событий, если объем сделки их первого фьючерсного ордера соответствует требованиям задания для первой сделки, то вознаграждение будет выдано по завершении задания. Вознаграждение может быть востребовано только один раз.
g. Вознаграждение за реферальное задание будет выплачено на следующий день после выполнения соответствующего задания. Если вы не получили вознаграждение, обратитесь в службу поддержки.
h. Вознаграждения за оставшиеся задания будут выплачены вам в течение 20 минут после выполнения задания.
i. Попытки получить какие-либо награды за участие в мероприятии без выполнения указанных требований будут считаться мошенничеством. Счета, подозреваемые в мошенничестве, будут проверены. При подтверждении факта мошенничества действие счета нарушителя будет приостановлено, а все вознаграждения будут аннулированы.
j. В связи с большим количеством участников, вам необходимо подождать до 30 минут после выполнения задания, прежде чем вы сможете получить вознаграждение. Если соответствующее задание все еще находится на рассмотрении после 30 минут, это может занять до 1-3 дней (время рассмотрения не влияет на получение удвоенного вознаграждения за первый депозит). Благодарим вас за понимание и поддержку. Мы будем продолжать оптимизировать и улучшать пользовательский опыт.
k. MEXC оставляет за собой право изменять условия в любой момент. Все принятые решения являются окончательными.
a. Баланс наград: Ваше вознаграждение будет перечислено на ваш фьючерсный счет. Откройте мобильное приложение и выберите "Кошелек" -> "Фьючерсы", чтобы проверить баланс.
b. История использования: Посетите официальный сайт MEXC по адресу www.mexc.com и выберите "Фьючерсы" -> "Ордера" -> "Поток капитала". Зеленое число представляет собой общую стоимость выданного бонуса, а красное число - использованную стоимость выданного бонуса.