Informații privind prețul pentru Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 19.46 $ 19.46 $ 19.46 Minim 24 h $ 20.91 $ 20.91 $ 20.91 Maxim 24 h Minim 24 h $ 19.46$ 19.46 $ 19.46 Maxim 24 h $ 20.91$ 20.91 $ 20.91 Maxim dintotdeauna $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Cel mai mic preț $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Modificare de preț (1 oră) -0.09% Modificare de preț (1 zi) -6.42% Modificare de preț (7 zile) -12.78% Modificare de preț (7 zile) -12.78%

Prețul în timp real pentru Treehouse AVAX (TAVAX) este $19.5. În ultimele 24 de ore, tokenul TAVAX a fost tranzacționat între un minim de $ 19.46 și un maxim de $ 20.91, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAVAX este $ 43.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 12.16.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAVAX s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu -6.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Treehouse AVAX (TAVAX)

Capitalizare de piață $ 893.75K$ 893.75K $ 893.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 893.75K$ 893.75K $ 893.75K Ofertă află în circulație 45.64K 45.64K 45.64K Ofertă totală 45,638.32059041792 45,638.32059041792 45,638.32059041792

Capitalizarea de piață actuală pentru Treehouse AVAX este $ 893.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TAVAX este 45.64K, cu o ofertă totală de 45638.32059041792. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 893.75K.