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Principais tokens de Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0,1732
+0,29%
-1,82%
-4,43%
$ 572,42M
$ 934,05K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,452
+0,21%
-0,55%
+4,32%
$ 510,20M
$ 205,57K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5965
-0,22%
+9,75%
+6,78%
$ 391,41M
$ 522,37K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0,6347
-0,17%
+0,49%
+3,66%
$ 170,88M
$ 87,52K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,14879
+0,02%
-0,64%
-13,24%
$ 148,38M
$ 501,33K
6
Vision
Vision
VSN
$ 0,03636
+0,08%
-0,93%
-1,30%
$ 132,17M
$ 1,72M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1238
+0,08%
-4,26%
-7,84%
$ 123,50M
$ 1,28M
8
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4,88
+0,41%
-0,02%
-2,20%
$ 110,65M
$ 1,29M
9
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,4477
+0,79%
-28,69%
-50,85%
$ 108,29M
$ 669,69K
10
FORM
FORM
FORM
$ 0,2164
-0,09%
-0,23%
+2,53%
$ 82,10M
$ 292,94K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001006
+0,10%
-2,43%
-3,37%
$ 42,28M
$ 531,90M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0,11218
-0,26%
-4,92%
-12,01%
$ 34,76M
$ 2,17M
13
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1,003
-0,20%
-0,00%
-1,67%
$ 32,09M
$ 124,31K
14
Nock
Nock
NOCK
$ 0,010316
+1,38%
-17,11%
-0,57%
$ 22,81M
$ 9,10M
15
Zora
Zora
ZORA
$ 0,004948
+1,32%
-2,18%
-3,73%
$ 22,29M
$ 13,08M
16
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2,855
+0,14%
-1,92%
-4,61%
$ 19,77M
$ 17,53K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,020666
+0,09%
-0,23%
+7,19%
$ 19,23M
$ 3,37M
18
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 168,95
0,00%
--
+2,63%
$ 16,89M
$ 10,21
19
Starpower
Starpower
STAR
$ 0,089
-0,11%
-9,43%
+0,23%
$ 16,45M
$ 384,74K
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15,99
0,00%
+0,01%
-2,97%
$ 15,93M
$ 21,75K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0,02765
+0,11%
+0,40%
+8,68%
$ 12,65M
$ 2,09M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12,54
+0,08%
-1,96%
-0,79%
$ 12,34M
$ 5,27K
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0,02373778
-0,11%
-0,00%
+1,83%
$ 11,33M
$ 1,09M
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0,004968
0,00%
-0,38%
-6,29%
$ 8,87M
$ 52,70M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0,1792
+0,92%
+2,27%
+6,56%
$ 7,56M
$ 669,79K
26
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0,05088
+1,05%
+2,44%
-3,01%
$ 5,05M
$ 1,13M
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0,004938
+0,39%
-0,45%
-13,17%
$ 4,91M
$ 11,23M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0,02013
-0,50%
-3,28%
-1,38%
$ 4,21M
$ 2,79M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0,00427556
0,00%
+0,01%
+0,71%
$ 4,10M
$ 47,40
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0,00596202
-0,26%
-0,00%
-0,88%
$ 3,58M
$ 6,88K
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0,0351
+0,09%
-2,23%
+1,80%
$ 3,50M
$ 165,27K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0,004939
+0,16%
-0,24%
-4,20%
$ 2,95M
$ 22,16M
33
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0,00002972
+0,72%
+2,69%
+2,90%
$ 2,54M
$ 1,37B
34
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,01961
+1,04%
-0,92%
-7,14%
$ 2,17M
$ 2,58M
35
Allo
Allo
RWA
$ 0,001197
-0,08%
+0,67%
+4,54%
$ 2,16M
$ 44,73M
36
Cicada Finance
Cicada Finance
LTCIC
$ 0,00071369
0,00%
-0,04%
-11,11%
$ 2,05M
$ 11,08K
37
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0,001753
0,00%
-3,10%
-6,27%
$ 1,75M
$ 34,40M
38
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0,00126712
-0,07%
-0,03%
-11,51%
$ 1,62M
$ 167,20K
39
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0,00512646
+0,10%
-0,01%
-1,72%
$ 1,60M
$ 39,70K
40
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0,122711
0,00%
+0,01%
-8,52%
$ 1,58M
$ 2,13K
41
Block
Block
BLOCK
$ 0,00156824
+0,10%
-0,25%
-24,98%
$ 1,57M
$ 187,20K
42
XFee
XFee
XFEE
$ 7,18
-0,42%
+0,03%
+41,06%
$ 1,31M
$ 17,71K
43
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2,8747E-11
+0,77%
+3,10%
+23,65%
$ 1,29M
--
44
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0,00104308
0,00%
0,00%
+10,24%
$ 1,25M
$ 77,19
45
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0,0011715
+0,21%
-0,21%
+6,75%
$ 1,09M
$ 88,75M
46
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0,00011493
-13,86%
-0,14%
-49,21%
$ 919,46K
$ 1,72K
47
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22,01
0,00%
--
+0,78%
$ 802,85K
$ 207,72
48
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2,7291E-8
+0,28%
+0,60%
+0,06%
$ 702,96K
--
49
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0,719
-0,18%
-2,10%
+8,86%
$ 672,85K
$ 81,80K
50
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0,00388306
-0,49%
-0,00%
+2,07%
$ 597,71K
$ 182,04

Perguntas frequentes

O que são tokens de Launchpad e por que são populares?
Tokens de Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 149 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.71B.
Qual é o token de Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Launchpad acompanhados na MEXC, ROBIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 35.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 149 tokens de Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Launchpad incluem JUP, CAKE, VIRTUAL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Launchpad é de aproximadamente $2.71B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.