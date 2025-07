FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Nome da criptoFUSE

ClassificaçãoNo.1700

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.29%

Fornecimento circulante219,882,167.4558336

Fornecimento máximo0

Fornecimento total385,262,525.48103

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.137374549302839,2022-01-19

Menor preço0.009535212978958053,2025-07-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

