FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Nome da criptoFEG

ClassificaçãoNo.1228

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante84 096 572 565,03366

Fornecimento máximo100 000 000 000

Fornecimento total97 031 719 401,06223

Taxa circulante0.8409%

Data de emissão2021-05-13 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000511534971701919,2024-11-07

Menor preço0.000000099927831158,2025-01-16

Blockchain públicaBSC

