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O preço ao vivo de MetaDAO hoje é 4.74 USD. A capitalização de mercado de META é de 107,429,771 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de META para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de MetaDAO hoje é 4.74 USD. A capitalização de mercado de META é de 107,429,771 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de META para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de MetaDAO (META)

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Preço em tempo real de 1 META para USD

$4.74
$4.74$4.74
-0.02%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de MetaDAO (META)
Última atualização da página: 2026-08-13 18:17:57 (UTC+8)

Preço de MetaDAO hoje

O preço ao vivo de MetaDAO (META) hoje é $ 4.74, com uma variação de 2.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de META para USD é de $ 4.74 por META.

MetaDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 107,429,771, com um fornecimento em circulação de 22.68M META. Nas últimas 24 horas, META foi negociado entre $ 4.72 (mínimo) e $ 5.04 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.724356.

No desempenho de curto prazo, META movimentou-se -0.03% na última hora e -10.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 885.49K.

Informações de mercado de MetaDAO (META)

$ 107.43M
$ 107.43M$ 107.43M

$ 885.49K
$ 885.49K$ 885.49K

$ 107.43M
$ 107.43M$ 107.43M

22.68M
22.68M 22.68M

22,684,693.49069
22,684,693.49069 22,684,693.49069

A capitalização de mercado atual de MetaDAO é $ 107.43M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 885.49K. A oferta em circulação de META é 22.68M, com um fornecimento total de 22684693.49069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 107.43M.

Histórico de preço de MetaDAO USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 4.72
$ 4.72$ 4.72
Mínimo 24h
$ 5.04
$ 5.04$ 5.04
Máximo 24h

$ 4.72
$ 4.72$ 4.72

$ 5.04
$ 5.04$ 5.04

$ 10.84
$ 10.84$ 10.84

$ 0.724356
$ 0.724356$ 0.724356

-0.03%

-2.20%

-10.34%

-10.34%

Histórico de preços de MetaDAO (META) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de MetaDAO em USD foi de $ -0.10653497583831761.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MetaDAO em USD foi de $ +0.8185676640.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MetaDAO em USD foi de $ +3.5641282920.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MetaDAO em USD foi de $ +0.004368717768718.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.10653497583831761-2.20%
30 dias$ +0.8185676640+17.27%
60 dias$ +3.5641282920+75.19%
90 dias$ +0.004368717768718+0.00%

Previsão de preço para MetaDAO

Previsão de preço de MetaDAO (META) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de META em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de MetaDAO (META) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de MetaDAO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço MetaDAO pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de META para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de MetaDAO.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de MetaDAO (META)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

Launchpad

Sobre MetaDAO

Em que rede blockchain MetaDAO opera?

MetaDAO opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de META?

O token está cotado a R$23.7582289236096000, registrando uma variação de preço de -2.20% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria MetaDAO pertence?

MetaDAO se enquadra na categoria Launchpad. Essa classificação ajuda os investidores a comparar META com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de MetaDAO?

Sua capitalização de mercado é de R$538468584.94281768384000, colocando o ativo na posição #243. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de META estão atualmente em circulação?

Há 22684693.49069 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de MetaDAO hoje?

Nos últimos dias, META gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, MetaDAO flutuou entre R$23.6579832319488000 e R$25.2619142985216000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MetaDAO

Última atualização da página: 2026-08-13 18:17:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MetaDAO (META)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01080
$0.01080$0.01080

-62.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02166
$0.02166$0.02166

+2.80%

up

up

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$0.2755
$0.2755$0.2755

+13.37%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.30233
$0.30233$0.30233

-7.42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.009050
$0.009050$0.009050

-6.50%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002920
$0.0002920$0.0002920

+16.80%

Bitway

Bitway

BTW

$0.260475
$0.260475$0.260475

+18.87%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04172
$0.04172$0.04172

+14.61%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.013512
$0.013512$0.013512

+11.70%

aPriori

aPriori

APR

$0.48044
$0.48044$0.48044

+11.36%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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