Em que rede blockchain MetaDAO opera?

MetaDAO opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de META?

O token está cotado a R$23.7582289236096000, registrando uma variação de preço de -2.20% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria MetaDAO pertence?

MetaDAO se enquadra na categoria Launchpad. Essa classificação ajuda os investidores a comparar META com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de MetaDAO?

Sua capitalização de mercado é de R$538468584.94281768384000, colocando o ativo na posição #243. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de META estão atualmente em circulação?

Há 22684693.49069 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de MetaDAO hoje?

Nos últimos dias, META gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, MetaDAO flutuou entre R$23.6579832319488000 e R$25.2619142985216000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.