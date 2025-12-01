Preço de PumpMeme hoje

O preço ao vivo de PumpMeme (PM) hoje é $ 1.12, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PM para USD é de $ 1.12 por PM.

PumpMeme ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,683,519, com um fornecimento em circulação de 23.00M PM. Nas últimas 24 horas, PM foi negociado entre $ 1.11 (mínimo) e $ 1.13 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.026.

No desempenho de curto prazo, PM movimentou-se -0.03% na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PumpMeme (PM)

Capitalização de mercado $ 25.68M$ 25.68M $ 25.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.67M$ 111.67M $ 111.67M Fornecimento Circulante 23.00M 23.00M 23.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PumpMeme é $ 25.68M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PM é 23.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.67M.