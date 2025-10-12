Informações de preço de Metaplex (MPLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.24122 $ 0.24122 $ 0.24122 Mínimo 24h $ 0.247304 $ 0.247304 $ 0.247304 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.24122$ 0.24122 $ 0.24122 Máximo 24h $ 0.247304$ 0.247304 $ 0.247304 Máximo histórico $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Menor preço $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Variação de Preço (1h) +0.24% Alteração de Preço (1D) -0.81% Variação de Preço (7d) -15.65% Variação de Preço (7d) -15.65%

O preço em tempo real de Metaplex (MPLX) é $0.244411. Nas últimas 24 horas, MPLX foi negociado entre a mínima de $ 0.24122 e a máxima de $ 0.247304, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MPLX é $ 0.896784, enquanto o mais baixo é $ 0.02528374.

Em termos de desempenho de curto prazo, MPLX variou +0.24% na última hora, -0.81% nas últimas 24 horas e -15.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metaplex (MPLX)

Capitalização de mercado $ 143.40M$ 143.40M $ 143.40M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 244.48M$ 244.48M $ 244.48M Fornecimento Circulante 586.54M 586.54M 586.54M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Metaplex é $ 143.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MPLX é 586.54M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 244.48M.