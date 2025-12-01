Preço de Flayer hoje

O preço ao vivo de Flayer (FLAY) hoje é $ 0.00988839, com uma variação de 1.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLAY para USD é de $ 0.00988839 por FLAY.

Flayer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,933,034, com um fornecimento em circulação de 600.00M FLAY. Nas últimas 24 horas, FLAY foi negociado entre $ 0.00971141 (mínimo) e $ 0.00997703 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.257272, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.009706.

No desempenho de curto prazo, FLAY movimentou-se -0.50% na última hora e -4.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flayer (FLAY)

Capitalização de mercado $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Fornecimento Circulante 600.00M 600.00M 600.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flayer é $ 5.93M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLAY é 600.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.89M.