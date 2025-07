JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Nome da criptoJUP

ClassificaçãoNo.60

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0004%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.46%

Fornecimento circulante3,004,799,999.98

Fornecimento máximo7,000,000,000

Fornecimento total6,999,203,765.574706

Taxa circulante0.4292%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.0433053112987576,2024-01-31

Menor preço0.3063747642827529,2025-04-07

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoJupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.