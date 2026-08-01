Preço de AITECH Cloud Network hoje

O preço ao vivo de AITECH Cloud Network (ACN) hoje é R$ 0.00496, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACN para BRL é de R$ 0.00496 por ACN.

AITECH Cloud Network ocupa atualmente a posição #891 em capitalização de mercado, totalizando R$ 8.85M, com um fornecimento em circulação de 1.78B ACN. Nas últimas 24 horas, ACN foi negociado entre R$ 0.004938 (mínimo) e R$ 0.005021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2.5727744165131811935, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0259945577878675128.

No desempenho de curto prazo, ACN movimentou-se -0.09% na última hora e -6.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 283.09K.

Informações de mercado de AITECH Cloud Network (ACN)

Classificação No.891 Capitalização de mercado R$ 8.85MR$ 8.85M R$ 8.85M Volume (24h) R$ 283.09KR$ 283.09K R$ 283.09K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.92MR$ 9.92M R$ 9.92M Fornecimento Circulante 1.78B 1.78B 1.78B Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 Taxa circulante 89.20% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de AITECH Cloud Network é R$ 8.85M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 283.09K. A oferta em circulação de ACN é 1.78B, com um fornecimento total de 1986052500. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.92M.