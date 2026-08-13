Preço de Trustswap hoje

O preço ao vivo de Trustswap (TRUSTSWAP) hoje é R$ 0.03487, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRUSTSWAP para BRL é de R$ 0.03487 por TRUSTSWAP.

Trustswap ocupa atualmente a posição #1267 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.49M, com um fornecimento em circulação de 100.00M TRUSTSWAP. Nas últimas 24 horas, TRUSTSWAP foi negociado entre R$ 0.03284 (mínimo) e R$ 0.03625 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 26.0662922781, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.065022186227466.

No desempenho de curto prazo, TRUSTSWAP movimentou-se -0.23% na última hora e +1.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 5.89K.

Informações de mercado de Trustswap (TRUSTSWAP)

Classificação No.1267 Capitalização de mercado R$ 3.49MR$ 3.49M R$ 3.49M Volume (24h) R$ 5.89KR$ 5.89K R$ 5.89K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.49MR$ 3.49M R$ 3.49M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 Data de emissão 2020-07-10 00:00:00 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Trustswap é R$ 3.49M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 5.89K. A oferta em circulação de TRUSTSWAP é 100.00M, com um fornecimento total de 99995164.26708125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.49M.