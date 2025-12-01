Preço de LiquidLaunch hoje

O preço ao vivo de LiquidLaunch (LIQD) hoje é $ 0.00235902, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIQD para USD é de $ 0.00235902 por LIQD.

LiquidLaunch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,828,074, com um fornecimento em circulação de 1.20B LIQD. Nas últimas 24 horas, LIQD foi negociado entre $ 0.00127962 (mínimo) e $ 0.00238537 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.082868, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00127962.

No desempenho de curto prazo, LIQD movimentou-se +21.92% na última hora e -20.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LiquidLaunch (LIQD)

Capitalização de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Fornecimento Circulante 1.20B 1.20B 1.20B Fornecimento total 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

A capitalização de mercado atual de LiquidLaunch é $ 2.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQD é 1.20B, com um fornecimento total de 1198919050.52243. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.83M.